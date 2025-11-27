Este viernes comienza la Fecha 29 de la Liga de Primera y los encargados de abrir los fuegos de esta nueva etapa serán Colo Colo vs. Cobresal, con los albos en el séptimo lugar de la tabla y los Mineros un puesto más abajo, en octavo puesto del Campeonato Nacional, luchando por un puesto en Copa Sudamericana.

Entre los duelos que destacan está Universidad de Chile vs. Coquimbo, con el cuadro pirata que sigue sumando puntos como campeón. Te dejamos el detalle de los partidos que puedes disfrutar este fin de semana.

Programación Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

Colo Colo vs. Cobresal – 18:30 horas, en el Estadio El Cobre – TNT Sports Premium, HBO MAX.

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

Huachipato vs. Universidad Católica – 12:00 horas, en el Estadio Huachipato – TNT Sports Premium, HBO MAX.

Deportes La Serena vs. Palestino – 18:00 horas, en el Estadio La Portada – TNT Sports Premium, HBO MAX.

DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

Unión La Calera vs. Deportes Limache – 18:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán – TNT Sports Premium y HBO MAX.

– 18:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán – TNT Sports Premium y HBO MAX. Everton vs. Deportes Iquique – 18:00 horas, en el Estadio Sausalito – TNT Sports Premium y HBO MAX.

– 18:00 horas, en el Estadio Sausalito – TNT Sports Premium y HBO MAX. Unión Española vs. O’Higgins – 18:00 horas, en el Estadio Santa Laura – TNT Sports Premium y HBO MAX.

LUNES 1 DE DICIEM BRE

Audax Italiano vs. Ñublense – 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida – TNT Sports Premium y HBO MAX.

MARTES 2 DE DICIEM BRE

Universidad de Chile vs. Coquimbo – 20:00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos – TNT Sports Premium y HBO MAX.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025