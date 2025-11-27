Es tendencia:
Campeonato Nacional

Programación Fecha 29 del Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

Revisa el detalle de la programación completa de la 29° fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Este viernes comienza la Fecha 29 de la Liga de Primera y los encargados de abrir los fuegos de esta nueva etapa serán Colo Colo vs. Cobresal, con los albos en el séptimo lugar de la tabla y los Mineros un puesto más abajo, en octavo puesto del Campeonato Nacional, luchando por un puesto en Copa Sudamericana.

Entre los duelos que destacan está Universidad de Chile vs. Coquimbo, con el cuadro pirata que sigue sumando puntos como campeón. Te dejamos el detalle de los partidos que puedes disfrutar este fin de semana.

Programación Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

  • Colo Colo vs. Cobresal – 18:30 horas, en el Estadio El Cobre – TNT Sports Premium, HBO MAX.

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

  • Huachipato vs. Universidad Católica – 12:00 horas, en el Estadio Huachipato – TNT Sports Premium, HBO MAX.
  • Deportes La Serena vs. Palestino – 18:00 horas, en el Estadio La Portada – TNT Sports Premium, HBO MAX.
DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

  • Unión La Calera vs. Deportes Limache – 18:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán – TNT Sports Premium y HBO MAX.
  • Everton vs. Deportes Iquique – 18:00 horas, en el Estadio Sausalito – TNT Sports Premium y HBO MAX.
  • Unión Española vs. O’Higgins – 18:00 horas, en el Estadio Santa Laura – TNT Sports Premium y HBO MAX.

LUNES 1 DE DICIEMBRE

  • Audax Italiano vs. Ñublense – 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida – TNT Sports Premium y HBO MAX.
MARTES 2 DE DICIEMBRE

  • Universidad de Chile vs. Coquimbo – 20:00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos – TNT Sports Premium y HBO MAX.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

