La Selección Chilena está en segundo lugar camino al Mundial de Brasil 2027 con 4 puntos y aspira a mantenerse entre los primeros puestos y para lograrlo, deberá superar a Perú como visitante y luego enfrentar a Paraguay en Rancagua.

Luego de que se conocieron los dos equipos que jugarán la final de la Liga Femenina 2025, son varias las futbolistas que se sumarán a los entrenamientos de La Roja para enfrentar una nueva fecha doble de la Liga de Naciones.

¿Cuándo juega Chile vs. Perú? Hora y dónde ver EN VIVO a La Roja en eliminatorias

Chile vs. Perú se enfrentan este viernes 28 de noviembre, desde las 18:00 horas de Chile , en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, por el torneo clasificatorio al Mundial Femenino 2027.

Los partidos de La Roja Femenina irán en vivo por TV a través de DSports 7 y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl, Pluto TV, en la app MiCHV y en DGO.

Podrás verlo en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

Nómina de la Selección Chilena femenina

Arqueras:

Christiane Endler – Olympique de Lyon (Francia)

Antonia Canales – Levante Badalona (España)

Ryann Torrero – Colo Colo

Defensas:

Anaís Cifuentes – Colo Colo

Mariana Morales – Universidad de Chile

Fernanda Ramírez – Universidad Católica

Fernanda Pinilla – Club León (México)

Camila Sáez – Bristol City (Inglaterra)

Rosario Balmaceda – Colo Colo

Karen Fuentes – Universidad de Chile

Mediocampistas:

Nayadet Opazo – Deportivo Alavés (España)

Gisela Pino – Universitario (Perú)

Yastin Jiménez – Colo Colo

Yanara Aedo – Colo Colo

Javiera Grez – Colo Colo

Millaray Cortés – Sevilla (España)

Anays Miranda – Santiago Wanderers

Delanteras:

Vaitiare Pardo – Universidad Católica

María José Urrutia – Colo Colo

Sonya Keefe – Granada (España)

Mary Valencia – Colo Colo

Ámbar Figueroa – Universidad Católica

Yenny Acuña – Colo Colo

