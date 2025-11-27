Es tendencia:
Selección Chilena

¿Va por CHV? El canal que transmite Chile vs. Perú por las eliminatorias de la Selección Chilena Femenina

La Roja regresa a la Liga de Naciones Femenina rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Por Franccesca Arnechino

Selección Chilena Femenina
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTSelección Chilena Femenina

La Selección Chilena está en segundo lugar camino al Mundial de Brasil 2027 con 4 puntos y aspira a mantenerse entre los primeros puestos y para lograrlo, deberá superar a Perú como visitante y luego enfrentar a Paraguay en Rancagua.

Luego de que se conocieron los dos equipos que jugarán la final de la Liga Femenina 2025, son varias las futbolistas que se sumarán a los entrenamientos de La Roja para enfrentar una nueva fecha doble de la Liga de Naciones.

¿Cuándo juega Chile vs. Perú? Hora y dónde ver EN VIVO a La Roja en eliminatorias

Chile vs. Perú se enfrentan este viernes 28 de noviembre, desde las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, por el torneo clasificatorio al Mundial Femenino 2027.

Los partidos de La Roja Femenina irán en vivo por TV a través de DSports 7 y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl, Pluto TV, en la app MiCHV y en DGO.

Podrás verlo en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV
Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
¿Qué canal transmite la final de la Copa Libertadores? Palmeiras vs. Flamengo

¿Qué canal transmite la final de la Copa Libertadores? Palmeiras vs. Flamengo

Nómina de la Selección Chilena femenina

Arqueras:

  • Christiane Endler – Olympique de Lyon (Francia)
  • Antonia Canales – Levante Badalona (España)
  • Ryann Torrero – Colo Colo
Defensas:

  • Anaís Cifuentes – Colo Colo
  • Mariana Morales – Universidad de Chile
  • Fernanda Ramírez – Universidad Católica
  • Fernanda Pinilla – Club León (México)
  • Camila Sáez – Bristol City (Inglaterra)
  • Rosario Balmaceda – Colo Colo
  • Karen Fuentes – Universidad de Chile

Mediocampistas:

  • Nayadet Opazo – Deportivo Alavés (España)
  • Gisela Pino – Universitario (Perú)
  • Yastin Jiménez – Colo Colo
  • Yanara Aedo – Colo Colo
  • Javiera Grez – Colo Colo
  • Millaray Cortés – Sevilla (España)
  • Anays Miranda – Santiago Wanderers

Delanteras:

  • Vaitiare Pardo – Universidad Católica
  • María José Urrutia – Colo Colo
  • Sonya Keefe – Granada (España)
  • Mary Valencia – Colo Colo
  • Ámbar Figueroa – Universidad Católica
  • Yenny Acuña – Colo Colo
