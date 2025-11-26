No es TNT: Confirman el canal que transmite la final femenina entre Colo Colo y U. de Chile  

Es oficial. Colo Colo y la Universidad de Chile se enfrentarán nuevamente en la gran final del fútbol femenino de Primera División en 2025. Esta será la segunda final consecutiva para ambos equipos, después de la que disputaron en 2024.

Primero fue el Cacique, que aseguró su lugar en la gran cita tras vencer por un global de 2-0 a Coquimbo Unido, logrando así su cuarta final consecutiva. Luego, fue el turno a la U, que con un 3-0 en el partido de vuelta (6-2 en el global) eliminó con contundencia a la Unión Española, y ahora podrá optar por conseguir su tercer título en la categoría, luego de los conseguidos en 2016 (Apertura) y 2021.

Con respecto a la programación, se confirmó que el esperado duelo entre albas y universitarias fue reprogramado y se transmitirá por TV abierta, sin costo y de forma completamente gratuita para la hinchada, a través de Chilevisión.

CHV transmite la gran final femenina

El encuentro entre Colo Colo y la Universidad de Chile que se juega el próximo sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas en el Bicentenario de La Florida será transmitido en vivo por CHV, señal que vuelve a apostar por el fútbol femenino tras la cobertura de los duelos de Colo Colo en la Copa Libertadores.

¿Dónde verlo?

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (TV digital abierta y gratuita) 11.1 (HD)

TV por cable: VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD) DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD) ENTEL: 66 (HD) CLARO: 55 (SD) GTD/TELSUR: 27 (SD) MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD) TU VES: 57 (SD) ZAPPING: 21 (HD)



Además, el Superclásico Femenino también podrá seguirse en vivo y de manera online, todo a través del sitio web de Chilevisión y la plataforma MiCHV.

