La IA predice el resultado de Chile Femenino vs. Perú por la Liga de Naciones al Mundial 2027

Conoce el pronóstico de la inteligencia artificial para el partido que Chile y Perú animan por la 3° fecha de la Liga de Naciones de Conmebol.

Por Franco Abatte

Conoce qué predice la IA para el duelo entre La Roja femenina y Perú.
Este viernes la selección chilena femenina comandada por Luis Mena salta a la cancha del estadio Inca Garcilaso de la Vega en la ciudad de Cusco para enfrentar al combinado de Perú por la 3° fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, torneo clasificatorio al Mundial Femenino 2027.

La Roja llega a este encuentro en una cómoda 2° posición tras sumar 4 puntos en los primeros dos encuentros del clasificatorio en el pasado mes de octubre, esto gracias a su empate sin goles ante Venezuela y su triunfo por 5-0 frente a Bolivia.

Ahora, el ‘Equipo de Todos’ deberá buscar un resultado positivo ante las del Rímac, quienes son 8° en la tabla de posiciones sin registrar unidades, eso sí, con solo un duelo disputado, ante el combinado de Colombia (derrota 4-1), ya que en la jornada 2 quedó libre.

La Roja Femenina: ¿Qué canal transmite Chile vs. Perú Femenino por las eliminatorias al Mundial 2027?

Ante esto, es que en RedGol nos adelantamos a este encuentro y le preguntamos a la IA por un resultado, ¿gana La Roja? ¿Termina en empate o derrota? Esto nos respondió la inteligencia artificial.

La predicción de la IA para Chile vs. Perú Femenino:

En esta oportunidad le consultamos a ChatGPT, una de las herramientas más importantes de este tipo, por el resultado y que le dio su favoritismo a la selección chilena.

La IA explicó que a pesar de que el fútbol es muy impredecible, considera como: “Un pronóstico fundamentado en la previa para Chile Femenino vs Perú Femenino es que habrá victoria de La Roja por 2-0 contra Perú”.

Entre los motivos dados por la IA para jugarse por el triunfo chileno, esta indicó lo siguiente:

  • En los últimos enfrentamientos, Chile ganó todos los duelos recientes contra Perú: seis partidos, seis victorias.
  • Las estadísticas muestran dominio ofensivo de Chile: mayor posesión, más remates, y capacidad para concretar en el segundo tiempo.
  • En su partido más reciente (2025), Chile venció a Perú por 3-0, pero la localía peruana puede hacer que el marcador concluya en 2-0, porque este marcador es el más frecuente en partidos donde un equipo es superior, pero el rival se cierra mucho atrás.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile Femenino vs. Perú?

El partido entre Chile vs. Perú Femenino se juega este viernes 28 de noviembre desde las 18:00 horas de Chile en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Perú.

