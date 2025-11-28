Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Campeonato Nacional

U. de Chile vs. Coquimbo: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Azules y Piratas se enfrentan por la penúltima fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Azules y Piratas se enfrentan por la fecha 29 del Campeonato Nacional.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTAzules y Piratas se enfrentan por la fecha 29 del Campeonato Nacional.

Este viernes comenzó con novedades, la fecha 29 del Campeonato Nacional, así es porque Universidad de Chile tenía pactado recibir a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional, para el próximo encuentro, pero el panorama cambió y los dirigidos por Gustavo Álvarez deberán cambiar de recinto para recibir al cuadro pirata.

Recordemos que los Aurinegros buscan mantener su racha de encuentros, como campeones, con 71 puntos. Mientras que los Azules pelean por el Chile 2, para clasificar de forma directa a la fase de grupo de Copa Libertadores, en el tercer puesto con 51 unidades.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Coquimbo? Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Coquimbo, juegan este martes 2 de diciembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Santa Laura, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
¿Qué necesita la U para clasificar a la fase grupal de Copa Libertadores?

ver también

¿Qué necesita la U para clasificar a la fase grupal de Copa Libertadores?

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

Publicidad
Lee también
DT campeón con Coquimbo recibió oferta formal del extranjero
Chile

DT campeón con Coquimbo recibió oferta formal del extranjero

¡Cinco partidos en simultáneo! La programación de la última fecha del torneo
Chile

¡Cinco partidos en simultáneo! La programación de la última fecha del torneo

Revelan quién le negó el Estadio Nacional a U. de Chile vs Coquimbo
U de Chile

Revelan quién le negó el Estadio Nacional a U. de Chile vs Coquimbo

Formación confirmada de Colo Colo para la "final" ante Cobresal
Colo Colo

Formación confirmada de Colo Colo para la "final" ante Cobresal

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo