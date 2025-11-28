Este viernes comenzó con novedades, la fecha 29 del Campeonato Nacional, así es porque Universidad de Chile tenía pactado recibir a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional, para el próximo encuentro, pero el panorama cambió y los dirigidos por Gustavo Álvarez deberán cambiar de recinto para recibir al cuadro pirata.

Recordemos que los Aurinegros buscan mantener su racha de encuentros, como campeones, con 71 puntos. Mientras que los Azules pelean por el Chile 2, para clasificar de forma directa a la fase de grupo de Copa Libertadores, en el tercer puesto con 51 unidades.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Coquimbo? Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Coquimbo, juegan este martes 2 de diciembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Santa Laura, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

ver también ¿Qué necesita la U para clasificar a la fase grupal de Copa Libertadores?

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

Publicidad