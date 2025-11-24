Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

¿Qué necesita U de Chile para clasificar a la fase grupal de Copa Libertadores?

Tras el triunfo ante O'Higgins, a los azules se les abre el apetito y apuntan al Chile 2, lugar que hoy ocupa Universidad Católica.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Los universitarios derrotaron a O'Higgins y sueñan con el Chile 2 en la tabla de posiciones.
Los universitarios derrotaron a O'Higgins y sueñan con el Chile 2 en la tabla de posiciones.

Una importante y trabajada victoria consiguió Universidad de Chile este fin de semana ante O’Higgins de Rancagua por la fecha 28 de la Liga de Primera. Los azules sufrieron con la expulsión de Matías Sepúlveda a los 60 minutos y debieron aguantar la ventaja -conseguida por Maxi Guerrero al 24’- durante más de media hora con un jugador menos.

Con este triunfo, el cuadro universitario trepó al tercer lugar de la tabla de posiciones, quedando en zona de clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores, pero a solo tres puntos del objetivo principal, el cupo de Chile 2, que otorga clasificación directa a la fase de grupos del torneo Conmebol.

Ante este panorama, en el Centro Deportivo Azul no pueden pestañear y buscarán ir con todo en la recta final del torneo para mantener viva la ilusión de regresar de manera directa al máximo certamen de clubes de Sudamérica.

Modo piscina: la pinta de Leandro Fernández que la rompió en las redes sociales

ver también

Modo piscina: la pinta de Leandro Fernández que la rompió en las redes sociales

Los resultados que necesita U. de Chile para quedarse con el Chile 2

Universidad de Chile es actualmente 3° con 51 puntos, mientras que su rival directo en este objetivo, la UC, marcha 2° con 54 unidades. Así, la definición será de infarto en las últimas dos fechas del campeonato.

En ese contexto, para que la U se quede con el Chile 2 existen tres escenarios posibles:

  1. Que la U gane ambos partidos (6 pts) y que la UC empate o pierda los suyos (0 o 2 pts).
  2. Que la U gane ambos partidos (6 pts) y que la UC obtenga una victoria y una derrota (3 pts). En este caso, la diferencia de gol favorecería a los azules, que hoy tienen +25 frente a los +17 de los cruzados.
  3. Que la U sume 4 puntos (empate y triunfo) y que la UC pierda sus dos encuentros (0 pts).

Los últimos encuentros de la U y la UC

Los azules enfrentan dos duros compromisos: primero, como local ante el campeón de la temporada y equipo con una gran racha, Coquimbo Unido; y luego, como visitante, ante el complicado Deportes Iquique, que pelea por evitar el descenso.

Publicidad

En cuanto a la UC, deberá visitar a Huachipato y cerrar en el Claro Arena ante Unión La Calera.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera:

Lee también
"Mi mayor deseo es que...": Álvarez se sincera sobre la U y la Libertadores 2026
U de Chile

"Mi mayor deseo es que...": Álvarez se sincera sobre la U y la Libertadores 2026

Club brasileño puede perder su boleto a la Libertadores... en su centenario
Internacional

Club brasileño puede perder su boleto a la Libertadores... en su centenario

El jugador argentino que despertó el interés de U Católica para el 2026
Universidad Católica

El jugador argentino que despertó el interés de U Católica para el 2026

La IA vaticina quién será el segundo equipo que subirá a Primera
Chile

La IA vaticina quién será el segundo equipo que subirá a Primera

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo