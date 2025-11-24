Una importante y trabajada victoria consiguió Universidad de Chile este fin de semana ante O’Higgins de Rancagua por la fecha 28 de la Liga de Primera. Los azules sufrieron con la expulsión de Matías Sepúlveda a los 60 minutos y debieron aguantar la ventaja -conseguida por Maxi Guerrero al 24’- durante más de media hora con un jugador menos.

Con este triunfo, el cuadro universitario trepó al tercer lugar de la tabla de posiciones, quedando en zona de clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores, pero a solo tres puntos del objetivo principal, el cupo de Chile 2, que otorga clasificación directa a la fase de grupos del torneo Conmebol.

Ante este panorama, en el Centro Deportivo Azul no pueden pestañear y buscarán ir con todo en la recta final del torneo para mantener viva la ilusión de regresar de manera directa al máximo certamen de clubes de Sudamérica.

ver también Modo piscina: la pinta de Leandro Fernández que la rompió en las redes sociales

Los resultados que necesita U. de Chile para quedarse con el Chile 2

Universidad de Chile es actualmente 3° con 51 puntos, mientras que su rival directo en este objetivo, la UC, marcha 2° con 54 unidades. Así, la definición será de infarto en las últimas dos fechas del campeonato.

En ese contexto, para que la U se quede con el Chile 2 existen tres escenarios posibles:

Que la U gane ambos partidos (6 pts) y que la UC empate o pierda los suyos (0 o 2 pts). Que la U gane ambos partidos (6 pts) y que la UC obtenga una victoria y una derrota (3 pts). En este caso, la diferencia de gol favorecería a los azules , que hoy tienen +25 frente a los +17 de los cruzados. Que la U sume 4 puntos (empate y triunfo) y que la UC pierda sus dos encuentros (0 pts).

Los últimos encuentros de la U y la UC

Los azules enfrentan dos duros compromisos: primero, como local ante el campeón de la temporada y equipo con una gran racha, Coquimbo Unido; y luego, como visitante, ante el complicado Deportes Iquique, que pelea por evitar el descenso.

Publicidad

Publicidad

En cuanto a la UC, deberá visitar a Huachipato y cerrar en el Claro Arena ante Unión La Calera.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera: