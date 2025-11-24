El pasado jueves 30 de octubre, se definió a los equipos que estarán presentes en la final de la Copa Libertadores 2025, que después de un largo camino, serán Palmeiras vs. Flamengo.

Nuevamente, dos equipos cariocas competirán para ser quedarse con el torneo CONMEBOL, y quien resulte victorioso será catalogado como el nuevo campeón América.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2025?

La gran final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, se jugará el sábado 29 de noviembre de 2025 en el estadio Monumental de Lima, Perú.

El partido será transmitido totalmente en vivo, a través de la señal de ESPN y a también podrás verla en el plan de Disney+ Premium.

Palmeiras llega a la final tras dejar atrás a Liga de Quito en una de las semifinales más recordadas de la CONMEBOL Libertadores. Tras perder 3-0 en Ecuador, el Verdao protagonizó una remontada épica para asegurar su lugar.

Flamengo, por su parte, obtuvo el boleto a la final tras una serie muy pareja ante Racing. El Mengão mostró solidez en su visita a Argentina y, con lo justo, se clasificó para una nueva versión del torneo continental.

Publicidad

Publicidad

ver también Gran final: ¿A qué torneo clasifica el campeón de la Copa Sudamericana?

¿Cuánto gana el campeón de la Copa Libertadores?

El ganador de la Copa Libertadores se llevará una suma no menor a 24 millones de dólares, solo por el hecho de consagrarse campeón. A esto, se va sumando lo acumulado a lo largo del torneo.

Por lo tanto, el premio total para el equipo que levante el trofeo superará los 30 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud del torneo internacional.