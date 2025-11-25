El pasado jueves 30 de octubre, se definió a los equipos que estarán presentes en la final de la Copa Libertadores 2025, que después de un largo camino, serán Palmeiras vs. Flamengo.

Nuevamente, dos equipos cariocas competirán para ser quedarse con el torneo CONMEBOL, y quien resulte victorioso será catalogado como el nuevo campeón América.

¿Dónde ver EN VIVO Palmeiras vs. Flamengo por Copa Libertadores?

La gran final de Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, se jugará el sábado 29 de noviembre de 2025 en el estadio Monumental de Lima, Perú.

El partido entre el Verdão y Mengão, será transmitido a través de la señal de ESPN , emisora que también transmitirá este partido de manera online y por streaming, a través de la plataforma Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos a la plataforma.

Estos son las señales de ESPN según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

ver también ¿Qué necesita U de Chile para clasificar a la fase grupal de Copa Libertadores?

Tabla de posiciones Copa Libertadores 2025

Publicidad