Los Cóndores saltan a la cancha este sábado 22 de noviembre para disputar un increíble test match ante el combinado italiano de rugby.

El equipo nacional, recientemente clasificado al Mundial de Australia 2027, disputará su primer encuentro ante este histórico combinado nacional, potencia en este deporte y participante del “Seis Naciones” junto a Inglaterra, Francia, Gales, Escocia e Irlanda.

Primera prueba de cara al Mundial 2027 para el seleccionado nacional y justamente ante uno de los países ‘Tier 1’, es decir, que se encuentra entre los 10 mejores del mundo.

Chile por su parte, ocupa el puesto número 18° del ranking y busca conservarlo para quedar en el ‘Tier 2’ de cara al sorteo de la cita planetaria, esto con el objetivo de no enfrentarse a más de una de las grandes potencias, para ello, es importante sumar puntos en este choque ante la ‘azzurra’ y así mantenerse entre los 20 mejores del ránking internacional.

¿Cuándo y a qué hora juegan ‘Los Cóndores’ el test match?

El test match entre la selección de Italia y Los Cóndores de Chile se celebrará este sábado 22 de noviembre a partir de las 17:10 horas de Chile, encuentro a disputarse en el Estadio Luigi Ferraris de Génova.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO a Chile vs. Italia por el test match?

Para suerte de los chilenos, quienes deseen ver la transmisión de este importante partido de rugby, podrán hacerlo a través de la señal de ESPN 2, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

También estará disponible EN VIVO y de forma online a través de la plataforma de pago Disney+, exclusivo en su plan Premium.

Publicidad

Publicidad

Los Cóndores tienen su primer gran desafío de cara al 2027 este sábado 22 de noviembre en el test match ante Italia. (Foto: Raul Zamora/Photosport)

¿Cuándo es el Mundial de AUstralia 2027?

La Copa Mundial de Rugby de 2027 será la undécima edición de este certamen y tendrá lugar en Australia entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre de aquel año.

Los Cóndores serán los representantes sudamericanos junto a Argentina y Uruguay.