Luego de conseguir su histórica clasificación para el Mundial de Rugby en Australia 2027, Los Cóndores enfrentaban la disyuntiva de conseguir recursos para realizar su preparación para el torneo, con tal de enfrentar a rivales de alcurnia previo al torneo.

Sin embargo, el nuevo estatus que posee hoy el equipo chileno, que dio el salto en el ranking mundial para meterse en el 17° puesto, su mejor ubicación en la historia, permiten que se abran las puertas en pos de tener test match de primer nivel.

Precisamente aquello es lo que ocurrió en esta jornada con Los Cóndores, luego que a través de redes sociales se confirmará que en el próximo mes de noviembre, donde hay ventana para juegos internacionales, tendrán un exigente duelo de preparación.

ver también No conformes con ir al mundial: Los Cóndores suman una nueva y extraordinaria noticia

El poderoso rival que enfrentarán Los Cóndores

Fue nada menos que la cuenta oficial de la Federación de Rugby de Italia (@italrugby) quien anunció que el próximo sábado 22 de noviembre, en el Estadio Luigi Ferraris de Génova, la Azzurri enfrentará al seleccionado chileno de la disciplina.

Un desafío de palabras mayores para Los Cóndores, pues hablamos de la décima potencia mundial de este deporte en la actualidad, y un protagonista habitual del exigente torneo de Seis Naciones, que reúne a los mejores elencos de Europa.

Será la primera vez en la historia que Chile e Italia se enfrenten en esta disciplina, en una noticia que provoca expectativa en el ambiente del rugby, pues el equipo del uruguayo Pablo Lemoine tendrá la oportunidad de medirse ante los mejores del mundo.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es el objetivo de este amistoso?

Según el entrenador de Los Cóndores a la cadena ESPN, “nuestra meta es seguir creciendo y meternos en el Top 15 del mundo. Para eso necesitamos partidos oficiales contra rivales de nivel y recursos que nos permitan competir en noviembre y en las próximas ventanas internacionales”.