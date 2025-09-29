Es tendencia:
Rugby

Más de 111 mil visualizaciones: Referente del rugby mundial aplaude clasificación de los “Cóndores”

La selección chilena superó por  31-12 a Samoa y se clasificó al próximo Mundial que se disputará en Australia 2027.

Por Felipe Pavez Farías

Chile se clasificó al Mundial tras el triunfo ante Samoa
© RAUL ZAMORA/PHOTOSPORTChile se clasificó al Mundial tras el triunfo ante Samoa

El rugby chileno sigue haciendo historia. El plantel de los “Cóndores” superaron a Samoa y volvieron a clasificar al Mundial. Con el marcador de  31-12 y ante un Estadio Sausalito repleto, lograron meterse nuevamente en el torneo más importante de la disciplina. 

El equipo comandado por Pablo Lemoine ahora se mentaliza en lo que será la cita en Australia 2027. “Le agradezco a los jugadores que son con los grandes protagonistas, y a mi staff, que la verdad que me bancan a mí varios años seguidos”, agradeció el charrúa tras el triunfo en Viña del Mar. 

No conformes con ir al mundial: Los Cóndores suman una nueva y extraordinaria noticia

Pero la victoria del equipo nacional además contó con el respaldo de un histórico del rugby mundial. Es que el árbitro Luke Pearce destacó el ambiente y el nivel del Chile para superar a su rival oceanico. 

Increíble experiencia en Chile”, comenzó el mensaje del juez inglés en X. “Pasión, ruido e intensidad a otro nivel. Hasta la próxima, Chile”, agradeció el árbitro profesional. Publicación que de inmediato sumó mensajes en la plataforma y llegó a superar las 111 mil visualizaciones. 

Tweet placeholder

Incluso algunos solicitaron que siempre arbitre a Chile, mientras que otros le dejaron las puertas abiertas para volver al país a disfrutar de la pasión por el rugby en el país. 

¿Cuándo juega Chile en el Mundial de rugby? 

 El próximo Mundial de rugby se disputará en Australia en 2027. El nuevo formato de la competición incluye a 24 selecciones, en vez de 20 como había sido en ocasiones anteriores. El torneo está programado para el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre.

De momento, por Sudamerica están clasificados Argentina, Uruguay y la mencionada elección de Chile. 

