El Grupo de la Muerte: Chile se enfrentará a dos mega colosos en el Mundial de Rugby 2027

El Mundial de Rugby 2027 agarra fuerza y este miércoles se realizó el sorteo de los grupos, del evento planetario que tendrá la presencia estelar de Chile.

En Sydney se realizó el emparejamiento de los rivales y los Cóndores se enfrentarán a dos colosos mundiales en el certamen que se realizará en Australia.

Chile es parte del Grupo A, donde se medirá con dos candidatos al título, ya que se enfrentará a Nueva Zelanda, Australia y Hong Kong China.

El equipo de Pablo Lemoine apuntará a ser tercero de la zona, con su mano a mano con el equipo asiático, puesto que el nuevo sistema del Mundial de Rugby le da la clasificación a segunda ronda a los dos primeros de cada grupo y a los cuatro mejores terceros.

Los otros rivales de los sudamericanos

Chile no será el único representante sudamericano en el Mundial de Rugby de Australia, donde además están clasificados Argentina y Uruguay.

Los Pumas son los cabezas de serie del Grupo C y se medirán con Fiji, España y Canadá.

Los Teros, en tanto, quedaron en el duro Grupo D frente a Irlanda, Escocia y Portugal.

Los grupos del Mundial de Rugby Australia 2027

