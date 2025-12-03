Es tendencia:
Mundial de Rugby

El Grupo de la Muerte: Chile se enfrentará a dos mega colosos en el Mundial de Rugby 2027

Este miércoles se realizó el sorteo de la Copa del Mundo que se jugará en Australia y los Cóndores quedaron en una zona dura.

Por Carlos Silva Rojas

© RAUL ZAMORA/PHOTOSPORTChile conoce a sus rivales en el Mundial de Rubgy.

El Mundial de Rugby 2027 agarra fuerza y este miércoles se realizó el sorteo de los grupos, del evento planetario que tendrá la presencia estelar de Chile.

En Sydney se realizó el emparejamiento de los rivales y los Cóndores se enfrentarán a dos colosos mundiales en el certamen que se realizará en Australia.

Chile es parte del Grupo A, donde se medirá con dos candidatos al título, ya que se enfrentará a Nueva Zelanda, Australia y Hong Kong China.

El equipo de Pablo Lemoine apuntará a ser tercero de la zona, con su mano a mano con el equipo asiático, puesto que el nuevo sistema del Mundial de Rugby le da la clasificación a segunda ronda a los dos primeros de cada grupo y a los cuatro mejores terceros.

Más de 111 mil visualizaciones: Referente del rugby mundial aplaude clasificación de los “Cóndores”

Los otros rivales de los sudamericanos

Chile no será el único representante sudamericano en el Mundial de Rugby de Australia, donde además están clasificados Argentina y Uruguay.

Los Pumas son los cabezas de serie del Grupo C y se medirán con Fiji, España y Canadá.

Los Teros, en tanto, quedaron en el duro Grupo D frente a Irlanda, Escocia y Portugal.

Los grupos del Mundial de Rugby Australia 2027

Publicidad
