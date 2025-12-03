La comunidad de ultrarunning Nadie Corre Solo (NCS) finalizó con éxito su proyecto más ambicioso hasta la fecha en The Speed Project Atacama (TSP),

completando 500 km en dos formatos simultáneos: un equipo RELAY de siete corredores y una atleta SOLO que recorrió toda la distancia en solitario.

Ambos equipos cruzaron la meta con excelentes resultados, marcando un hito para el running chileno.

Un proyecto deportivo y humano que trasciende la carrera

El desafío comenzó el 24 de noviembre a las 04:00 AM con la largada de la categoría SOLO, mientras que el equipo RELAY inició su ruta el 27 de noviembre a las 22:00 pm, calculando sus tiempos para encontrarse en los últimos kilómetros y completar unidos el recorrido por el desierto más árido del mundo.

Para NCS, este desafío representa una demostración de comunidad, disciplina y resistencia emocional. Sus integrantes combinaron trabajo, vida familiar y entrenamientos intensivos durante meses, preparando un proyecto que requiere organización logística, autosuficiencia y fortaleza mental.

Cada corredor aportó desde su rol, reforzando la idea que da nombre al equipo: nadie corre solo, incluso cuando te toca correr en solitario. La preparación no solo implicó entrenamiento y disciplina. También fue necesaria una logística precisa y equipamiento técnico adecuado.

Salomon apoyó al proyecto equipando al equipo con la indumentaria necesaria para enfrentar un terreno cambiante compuesto por arena, roca volcánica, altura y oscilaciones térmicas que superaron los 30 grados entre distintos tramos.

Además del soporte técnico, la presencia de Salomon tuvo un valor simbólico para el equipo. Desde hace años han acompañado el crecimiento de la comunidad, no sólo como marca de equipamiento, sino como un aliado que entiende la cultura del trail y de la ultradistancia en Chile.

Su vínculo con NCS se ha construido desde la confianza, la coherencia y la convicción compartida de que el deporte al aire libre puede transformar vidas. En un proyecto que exige tanto física como emocionalmente, contar con un partner cuya filosofía conversa con la del equipo hizo que cada kilómetro avanzara con un sentido aún más profundo.