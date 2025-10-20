¡Increíble! La deportista chilena que corrió el Himalaya en tiempo récord

La atleta logró completar tres ascensos por sobre los 6.000 metros en el Himalaya, culminando con su desafío más ambicioso: convertirse en la primera mujer chilena en subir corriendo el Ama Dablam (6.812 m), una de las montañas más técnicas y emblemáticas del mundo.

El objetivo fue alcanzar la cumbre en el menor tiempo posible. Con su equipamiento Adidas Outdoor de alta montaña, Sofía se enfrentó a temperaturas de hasta –24°C.

La chilena corrió el Himalaya en tiempo récord

El ascenso al Ama Dablam, considerado uno de los más desafiantes del Himalaya por su exposición, terreno mixto y clima extremo; se realizó en modalidad speed ascent, con una proyección de 9 horas desde el Campo 1.

Sofía y su compañero de cordada, Felipe Bishara, fueron la única cordada en alcanzar la cumbre durante la jornada. Antes de este logro histórico, Cofré completó dos ascensos preparatorios que consolidaron su rendimiento en altura extrema:

Lobuche East (6.119 m) — 13 de octubre de 2025

Ascenso en modalidad one push desde Lobuche Town. Todas las cuerdas fijas

estaban cubiertas por nieve, por lo que la deportista y su compañero escalaron como en sus montañas de origen, utilizando técnica mixta sobre roca y nieve.

Island Peak / Imja Tse (6.189 m) — 15 de octubre de 2025

Salida desde Chukhung, con una ruta inicial sobre nieve y pendientes de hasta 80% de inclinación en el tramo final. Utilizaron jumar y cuerdas fijas para asegurar el ascenso, coronando la cumbre con vistas al Lhotse, Baruntse y Ama Dablam, su

objetivo principal.

“Este viaje ha sido una mezcla de esfuerzo, respeto y profunda conexión con la

montaña. El Ama Dablam nos exigió en cada metro, pero también nos regaló una

experiencia inolvidable. Representar a Chile en estas cumbres y mostrar lo que las mujeres somos capaces de lograr en la montaña es un orgullo enorme”, señaló Sofía desde Nepal.

Durante las últimas semanas, la atleta ha compartido parte de su travesía en sus

redes sociales @sofisaphier, mostrando los paisajes cubiertos de nieve, las

ceremonias de bendición Sherpa y la preparación que la llevó a cumplir su sueño.

Con este logro, Sofía Cofré consolida su posición como una de las deportistas más destacadas del trail running y alpinismo sudamericano, llevando los valores de Adidas Outdoor a las alturas del mundo: superación, conexión con la naturaleza y amor por la aventura.

