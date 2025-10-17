The Color Run no es solo una corrida, ¡es una experiencia única! Habrá DJ en vivo, concursos, regalos, un portal de espuma y estaciones de color durante el recorrido, además de un equipo de fotógrafos que capturará los mejores momentos y regalos en cada stand de las marcas auspiciadoras.

Lo mejor, es para todos. No importa la edad ni la condición física, aquí el objetivo no es competir, sino disfrutar. Los niños menores de 1.20 m pueden ingresar gratis, por lo que es una excelente alternativa para compartir con amigos y familia.

¿Cuándo y dónde es The Color Run 2025? Precio y venta de entradas

Ya comenzó la venta de entradas para la nueva edición de The Color Run Santiago, la corrida más feliz del planeta, que se tomará Ciudad Empresarial desde las 8.30 AM el domingo 9 de noviembre.

Se espera reunir a miles de participantes en una jornada llena de música, polvos de colores, espuma y muchas sorpresas. La preventa exclusiva para clientes Falabella tiene un valor de $15.000 con cupos limitados hasta agotar stock, y la venta general es de $17.000 y $20.000. Disponibles a través de Passline.

Al cierre de esta nota, estos son los cupos disponibles:

¿Cómo llegar a Ciudad Empresarial?

La dirección exacta para llegar a Ciudad Empresarial, es Av. del Parque 4951, Huechuraba, Región Metropolitana.

En automóvil, los accesos son por:

Av. del Parque – desde La Pirámide, Túnel San Cristóbal y Rinconada El Salto.

desde La Pirámide, Túnel San Cristóbal y Rinconada El Salto. Av. El Salto – desde La Pirámide, Túnel San Cristóbal y Vespucio Norte.

desde La Pirámide, Túnel San Cristóbal y Vespucio Norte. Av. Santa Clara – desde Av. Recoleta y El Salto.

En transporte público:

Las siguientes líneas de micros y Metro de Santiago, tienen rutas que pasan por Ciudad Empresarial.