La carrera que se realiza anualmente en Santiago, comenzó las inscripciones esta semana para su versión 2026, con tres distancias 10K, 21K y 42K que recorrerán las calles de la capital.

La Maratón de Santiago, es uno de los eventos deportivos más importantes para los fanáticos del running y aquí en Redgol, te contamos si aún puedes inscribirte y participar en el circuito.

¿Cuándo es la Maratón de Santiago 2026 y quedan cupos?

El evento reunirá a corredores de todo el país y del mundo en tres distancias emblemáticas: 42K, 21K y 10K. Será una mañana en que deportistas, familias y espectadores se unirán para celebrar la pasión por correr y el orgullo de nuestra ciudad.

La carrera se realizará el domingo 26 de abril de 2026 y se podrán correr tres distancias, según la inscripción de cada participante: 10K, 21K y 42K; los cupos se abrieron este lunes al medio día y se agotaron en solo quince minutos.

Pero ojo porque el mismo día en la tarde, desde la organización anunciaron a través de sus redes sociales que está abierto el segundo periodo de inscripciones y aún quedan cupos disponibles para algunas de las tres distancias.

Los precios actuales son los siguientes y puedes inscribirte en este link:

Consejos para preparar la Maratón de Santiago

Para que la preparación sea tan gratificante como la carrera misma, te compartimos algunos consejos claves, que debes tener en cuenta:

La triatleta Valentina Carvallo, entregó sus recomendaciones para rendir de la mejor forma durante los diferentes recorridos:

“Los últimos días son clave. Debe ser una semana de descarga, donde se baja la carga de entrenamiento para llegar con las piernas lo más frescas posibles a la carrera. Se realizan entrenamientos cortos, con algunos cambios de ritmo para mantener el cuerpo activo y nunca hay que olvidar la elongación”, indica la deportista.

En cuanto a alimentación, Valentina recomienda enfocarse en carbohidratos como pastas, quinoa o arroz. “Evitar comidas nuevas o pesadas y la hidratación también es fundamental”, agrega.

¿Qué llevar? “No pruebes nada nuevo, lleva solo lo que ya usaste en entrenamientos previos. Lo más importante es ropa cómoda, zapatillas que hayas probado antes, geles o alimentos que tu cuerpo ya tolera. Recomiendo un cinturón para meter tus geles si los vas a consumir durante la carrera”, señala Valentina.

La triatleta lo resume en:

Haz un check list previo a la carrera para que no se te olvide nada.

a la carrera para que no se te olvide nada. Evita sobrecargarte con cosas innecesarias o vestirte con demasiadas capas.

o vestirte con demasiadas capas. Busca el recorrido en las aplicaciones de mapas, para tenerlo claro las subidas y bajadas.

en las aplicaciones de mapas, para tenerlo claro las subidas y bajadas. Usa r opa cómoda, zapatillas que hayas probado antes, geles o alimentos que tu cuerpo ya tolera.

geles o alimentos que tu cuerpo ya tolera. Come carbohidratos como pastas, quinoa o arroz.

como pastas, quinoa o arroz. Hidrátate, duerme bien y evita comidas nuevas o pesadas.

“La cabeza es clave, siempre piensa cosas positivas: sí, voy a poder, estoy bien preparada, voy a lograrlo. Eso ayuda a autoconvencerte de que vas a lograr tu objetivo personal. Acuérdate de cada entrenamiento que hiciste para estar acá y así llegar más convencida de que estás preparado”, sentencia la deportista.