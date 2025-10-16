Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de Concientización del Cáncer de Mama, una fecha clave para sensibilizar a la población sobre la importancia del diagnóstico precoz, con el fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de esta patología que se ha convertido en la principal causa de muerte oncológica entre las mujeres chilenas, con 2.263 fallecimientos solo en 2023 -un 12,8% más que el año anterior, según datos del Ministerio de Salud (Minsal)-.

16ª Corrida por la Vida

En este contexto, Clínica IRAM invita a toda la comunidad a participar en la 16ª Corrida por la Vida, que se realizará el domingo 19 de octubre desde las 08:30 horas en el Parque Bicentenario (Vitacura).

La iniciativa, organizada por la Corporación Yo Mujer, contempla circuitos de 3 y 10 kilómetros y tiene como objetivo promover el autocuidado, la vida activa

y la prevención del cáncer de mama.

Las inscripciones a la carrera están disponibles a través de www.puntoticket.com/corridaxlavida y el retiro de kits será los días 17 y 18 de octubre en Santiago Open Gourmet (Parque Arauco Oriente).

ver también Corramos juntas: La corrida familiar para crear conciencia en la prevención del cáncer de mamas ￼

“La detección temprana del cáncer de mama puede marcar la diferencia entre un

tratamiento exitoso y con menos efectos secundarios y uno más complejo. Acciones como esta corrida ayudan a generar conciencia sobre la importancia de la detección precoz”, explica la Dra. Valentina Ovalle, oncóloga radioterapeuta de Clínica IRAM y directora de la Corporación Yo Mujer.

Dra. Valentina Ovalle, oncóloga radioterapeuta de Clínica IRAM y directora de la Corporación Yo Mujer.

Publicidad

Publicidad

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada 12 mujeres será

diagnosticada con cáncer de mama a lo largo de su vida, y más del 90% de los casos detectados en etapas tempranas pueden tratarse con éxito. En Chile, se registran 5.640 nuevos diagnósticos al año, con una incidencia de 38,2 casos por cada 100 mil habitantes.

“Lo ideal es detectar el cáncer antes de que existan signos visibles. Sin embargo, a veces, incluso entre mamografías puede aparecer un nódulo, cambiar la forma de la mama, o aparecer cambios en la piel de la mama. Es fundamental consultar de inmediato. Mientras antes se diagnostica, mejor es el pronóstico”, añade la doctora Ovalle.

l II Encuentro de Mujeres con Cáncer de Mama

Además de la “Corrida por la Vida”, durante este mes, Clínica IRAM impulsa otras iniciativas enfocadas en el acompañamiento y concienciación sobre cáncer de mama, como el II Encuentro de Mujeres con Cáncer de Mama, que se realizará el próximo miércoles 22 de octubre a las 14:45 horas en el Hotel Le Meridien, con entrada gratuita y cupos limitados.

Publicidad

Publicidad

Esta actividad será una instancia para compartir experiencias y entregar herramientas prácticas de bienestar y apoyo emocional. Ambas iniciativas forman parte del compromiso permanente de Clínica IRAM con la educación, prevención y acompañamiento integral de las pacientes oncológicas.

Conoce más sobre las actividades de Clínica IRAM durante el Mes del Cáncer de Mama y accede a información útil sobre prevención, autocuidado y detección temprana en su cuenta de Instagram: @iram_clinica.