El cáncer de mamas es actualmente la principal causa de muerte oncológica entre las mujeres chilenas, con 2.263 fallecimientos solo en 2023 -un 12,8% más que el año anterior, según datos del Ministerio de Salud (Minsal)-.

Corramos Juntas es una corrida familiar y recreativa de 5K organizada por Totti, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la prevención del cáncer de mamas en Chile.

¿Cuándo es Corramos Juntas?

La segunda edición de Corramos Juntas, será el próximo domingo 26 de octubre, en Plaza Ossandón , La Reina en un recorrido de 5K desde las 09:00 hrs.

Puedes inscribirte aquí

Gracias al apoyo de la Municipalidad de La Reina y su Departamento de Deportes, nos reuniremos para compartir una mañana llena de energía, unión y compromiso por una causa que nos toca a todas.

¡No importa el ritmo ni el tiempo! En esta corrida no usamos chip ni cronómetro, porque lo más importante es participar, apoyar y visibilizar.

Las ganancias del evento serán donadas a la fundación Chile Sin Cáncer, que trabaja incansablemente en la prevención, educación y apoyo a pacientes en todo el país.

Con tu inscripción recibirás la polera oficial de la corrida, pero además te invitamos a sumarte con todos los accesorios rosados, brillantes y creativos que quieras. ¡Hagamos de este día una verdadera fiesta de color, conciencia y comunidad!