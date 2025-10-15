Chile comienza a vivir la antesala de uno de los eventos deportivos más importantes del año. En apenas tres semanas, el Velódromo de Peñalolén abrirá sus puertas para recibir el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025, cita que reunirá a más de 350 especialistas provenientes de 45 países y que pondrá a nuestro país en el centro de la atención internacional.

¿Cuándo es el campeonato?

Entre el 22 y el 26 de octubre, los mejores del mundo competirán por subir al podio y ganar el derecho a vestir el maillot arcoíris, máximo símbolo de excelencia de esta disciplina.

El recinto de Peñalolén, que fue protagonista durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, fue renovado para cumplir con los exigentes estándares de la Unión Ciclista Internacional, lo que permitirá recibir a las delegaciones en condiciones de primer nivel.

Para Álvaro Rodríguez Lavín, Sports Commercial Leader de Ticketplus, la expectación en torno al campeonato refleja la pasión del público chileno, destacando que “estamos viendo un interés muy alto desde el inicio. Los chilenos tienen una gran disposición a ser parte de eventos de talla mundial y este campeonato no será la excepción. Esperamos que el Velódromo viva un ambiente único, con jornadas repletas de entusiasmo y energía”.

ver también Chile se prepara para recibir el Mundial de Ciclismo de Pista: remodelada infraestructura e inicio de venta de entradas

¿Dónde comprar entradas?

La venta de entradas está disponible a través de Ticketplus. Los valores van desde $15.000 para las sesiones de la mañana y $20.000 para las de la tarde en el caso de adultos, mientras que los menores de edad podrán acceder con precios rebajados de $10.000 y $12.500, respectivamente

Publicidad