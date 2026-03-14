La UFC vuelve este fin de semana con un nuevo UFC Fight Night que tiene como combate principal el enfrentamiento entre el estadounidense Josh Emmett (19-6) y el peleador argentino Kevin Vallejos (17-1) en la categoría peso pluma.

La pelea marcará un interesante choque generacional en el octágono. Emmett, de 41 años, es uno de los peleadores más experimentados de la empresa, mientras que Vallejos, con 24 años, llega como una de las promesas sudamericanas del momento.

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El combate y la totalidad del evento se celebrará en el Apex de Las Vegas, recinto que nuevamente recibe una velada cargada de acción con varios combates atractivos. Conoce, a continuación, todos los detalles del gran evento de MMA de este fin de semana: horario, transmisión, cartelera completa y mucho más.

¿A qué hora pelean Emmett vs. Vallejos en UFC Fight Night?

El UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos se celebra este sábado 14 de marzo en el UFC Apex de Las Vegas, Estados Unidos, a partir de los siguientes horarios de Chile:

Preliminares: desde las 18:00 horas .

desde las . Cartelera principal: desde las 21:00 horas.

La pelea estelar entre Emmett y Vallejos se espera que no comience antes de las 23:30 horas aproximadamente.

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Horarios del UFC Fight Night en LATAM

Horario Prelims Horario Principales Países LATAM 15:00 horas 18:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 16:00 horas 19:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador 17:00 horas 20:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela 18:00 horas 21:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

¿Dónde ver UFC Fight Night EN VIVO por TV o STREAMING?

UFC Vegas 114 no irá por TV. Así que todos los detalles, incluida su pelea estelar entre Emmet y Vallejos la podrás seguir EN VIVO unicamente a través de la plataforma de streaming, Paramount+, previo pago de una suscripción mensual.

Los planes van desde los $4.299 mensuales en Chile y te puedes suscribir en el sitio web www.paramountplus.com.

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Cartelera oficial de UFC: Emmett vs. Vallejos

Principales

Josh Emmett vs Kevin Vallejos – Peso pluma (evento principal)

Amanda Lemos vs Gillian Robertson – Peso paja femenino

Andre Fili vs Jose Miguel Delgado – Peso pluma

Marwan Rahiki vs Harry Hardwick – Peso pluma

Ion Cutelaba vs Oumar Sy – Peso semi-pesado

Charles Johnson vs Bruno Silva – Peso mosca

Preliminares

Chris Curtis vs Myktybek Orolbai – Peso wélter

Vitor Petrino vs Steven Asplund – Peso completo

Elijah Smith vs SuYoung You – Peso gallo

Bolaji Oki vs Manoel Sousa – Peso ligero

Brad Tavares vs Eryk Anders – Peso mediano

Bia Mesquita vs Montserrat Rendon – Peso gallo femenino

Luan Lacerda vs Hecher Sosa – Peso gallo

Piera Rodriguez vs Sam Hughes – Peso paja femenino

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