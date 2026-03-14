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UFC

Josh Emmett se mide a Kevin Vallejos: Cartelera, horario y dónde ver UFC Vegas 114

Conoce todos los detalles del evento de UFC Fight Night que se celebra este sábado 14 de marzo desde Las Vegas, Estados Unidos.

Por Franco Abatte

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Emmett y Vallejos se miden por la estelar de UFC Vegas 114.
© UFCEmmett y Vallejos se miden por la estelar de UFC Vegas 114.

La UFC vuelve este fin de semana con un nuevo UFC Fight Night que tiene como combate principal el enfrentamiento entre el estadounidense Josh Emmett (19-6) y el peleador argentino Kevin Vallejos (17-1) en la categoría peso pluma.

La pelea marcará un interesante choque generacional en el octágono. Emmett, de 41 años, es uno de los peleadores más experimentados de la empresa, mientras que Vallejos, con 24 años, llega como una de las promesas sudamericanas del momento.

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El combate y la totalidad del evento se celebrará en el Apex de Las Vegas, recinto que nuevamente recibe una velada cargada de acción con varios combates atractivos. Conoce, a continuación, todos los detalles del gran evento de MMA de este fin de semana: horario, transmisión, cartelera completa y mucho más.

¿A qué hora pelean Emmett vs. Vallejos en UFC Fight Night?

El UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos se celebra este sábado 14 de marzo en el UFC Apex de Las Vegas, Estados Unidos, a partir de los siguientes horarios de Chile:

  • Preliminares: desde las 18:00 horas.
  • Cartelera principal: desde las 21:00 horas.

La pelea estelar entre Emmett y Vallejos se espera que no comience antes de las 23:30 horas aproximadamente.

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Horarios del UFC Fight Night en LATAM

Horario PrelimsHorario PrincipalesPaíses LATAM
15:00 horas18:00 horasMéxico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
16:00 horas19:00 horasColombia, Perú, Panamá y Ecuador
17:00 horas20:00 horasBolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
18:00 horas21:00 horasArgentina, Chile, Paraguay y Uruguay

¿Dónde ver UFC Fight Night EN VIVO por TV o STREAMING?

UFC Vegas 114 no irá por TV. Así que todos los detalles, incluida su pelea estelar entre Emmet y Vallejos la podrás seguir EN VIVO unicamente a través de la plataforma de streaming, Paramount+, previo pago de una suscripción mensual.

  • Los planes van desde los $4.299 mensuales en Chile y te puedes suscribir en el sitio web www.paramountplus.com.
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Cartelera oficial de UFC: Emmett vs. Vallejos

Principales

  • Josh Emmett vs Kevin Vallejos – Peso pluma (evento principal)
  • Amanda Lemos vs Gillian Robertson – Peso paja femenino
  • Andre Fili vs Jose Miguel Delgado – Peso pluma
  • Marwan Rahiki vs Harry Hardwick – Peso pluma
  • Ion Cutelaba vs Oumar Sy – Peso semi-pesado
  • Charles Johnson vs Bruno Silva – Peso mosca

Preliminares

  • Chris Curtis vs Myktybek Orolbai – Peso wélter
  • Vitor Petrino vs Steven Asplund – Peso completo
  • Elijah Smith vs SuYoung You – Peso gallo
  • Bolaji Oki vs Manoel Sousa – Peso ligero
  • Brad Tavares vs Eryk Anders – Peso mediano
  • Bia Mesquita vs Montserrat Rendon – Peso gallo femenino
  • Luan Lacerda vs Hecher Sosa – Peso gallo
  • Piera Rodriguez vs Sam Hughes – Peso paja femenino
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