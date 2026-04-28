Jugó en Primera B, trabajó de Uber, y ahora sueña con inédito título: “Estamos convencidos”

Deportes Limache se ha transformado en una de las sorpresas del 2026. El elenco de la región de Valparaíso se afianza en la parte alta de la tabla de la Liga de Primera y todo apunta a que luchará por el título con los grandes.

Pero uno de los casos que más han llamado la atención es Marcelo Flores. El lateral se ha afianzado por la banda izquierda y hoy es uno de los puntos más altos en el equipo de Víctor Rivero.

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“En la interna estamos convencidos con lo que jugamos. Si remamos todos para el mismo lado, podemos lograr el gran objetivo”, confesó el nacido en Los Ángeles a Todos Somos Técnicos.

De ser Uber a soñar con el título con Limache

Sin embargo, Flores tuvo que dar la vuelta en el fútbol para poder llegar al “Tomate Mecánico”. En su anterior paso militó por Deportes Recoleta pero las cosas no salieron como esperaba. Incluso estuvo varios meses sin jugar, lo que provocó que se replanteará su carrera como futbolista.

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“Pensé en ser sub oficial de Ejército. Era una de las ideas que tenía en mente. Si no tenía una opción del fútbol, la tenía entre mis propuestas. Lo pensé porque tengo que mantener a mi hijo”, confesó el jugador de 24 años al espacio de TNT Sports.

Incluso reveló que mientras entrenaba realizaba otras labores para apoyar en la casa. “Fui Uber en las mañanas y en las tardes trabajaba como entrenador. Hacia actividades recreativas a niños y ellos eran felices con eso”, expresó Flores.

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Marcelo Flores es uno de los puntos altos en Deportes Limache

Pero el fútbol le dio su revancha y ahora milita su primer año en la máxima categoría con un en Limache no quiere despertar de este sueño que los tiene como líderes y firmes candidatos a un inédito título.

“Queremos darle la primera copa a Limache. Es un equipo que se lo merece por como trabaja y los hinchas como apoyan al equipo”, sentenció.

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En resumen:

Marcelo Flores es uno de los titulares destacados en la campaña de Deportes Limache este 2026.

El jugador de 24 años reconoció que tuvo que realizar otros trabajos como Uber para mantener a su familia.

El futbolista ahora sueña con un título con Limache ya que marchan punteros en la Liga de Primera