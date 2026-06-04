Cecilio Waterman anotó en el amistoso entre Panamá y República Dominicana, el penúltimo partido antes del Mundial 2026.

A una semana del Mundial 2026, los equipos participantes disputan los últimos partidos de preparación antes de viajar a Norteamérica. Este miércoles 3 de junio, Panamá de Cecilio Waterman enfrentó a República Dominicana.

El delantero de U. de Concepción, uno de los dos jugadores de la liga chilena que participarán en la Copa del Mundo, entró desde la banca para anotar en la victoria por 4-2 de los panameños en el Estadio Rommel Fernández.

En el segundo tiempo, cuando Panamá ya vencía a RD por 2-1, apareció Waterman para anotar el tercer gol de su conjunto. A los 57′, aprovechó un balón largo y un increíble error del portero rival para el 3-1.

Erick Japa anotó el segundo descuento para los dominicanos a los 67′, mientras que Kadir Barría (89′) se encargó de poner el 4-2 panameño. En los canaleros, César Yanis, de Cobresal, también dijo presente.

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“Mis últimos partidos acá”: Cecilio Waterman se prepara para el Mundial 2026 con Panamá

“Vamos a tener que corregir muchas cosas para lo que queremos: ganar el primer partido contra Ghana. Todos a corregir y trabajar, unir al país, que todos se unan y nos den una vibra positiva”, dijo Cecilio Waterman después.

“Los goles son cosas del partido, uno se queda con el trabajo. Estoy disfrutando estos momentos, los últimos partidos de uno acá. Tenemos un lindo grupo y eso es fundamental“, comentó también.

Panamá ahora viaja a Estados Unidos, donde disputará un último amistoso contra Bosnia y Herzegovina antes de debutar en el Mundial 2026. El estreno mundialista será el miércoles 17 de junio contra Ghana en Canadá.

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