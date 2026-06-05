Colo Colo trabaja pensando en su duelo contra Huachipato en el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Los albos visitan a los acereros este domingo 7 de junio a las 15:00 horas en Talcahuano.
El Cacique espera no jugar eliminado. Por decisión de las autoridades, no se pudo jugar la última fecha del Grupo A de forma simultánea y si Coquimbo Unido gana este viernes 5 ante U. de Concepción, tomará el único cupo a semifinales.
Esperando por lo que suceda en Concepción, y con una jornada aun de entrenamientos, Fernando Ortiz no hizo fútbol este viernes en el Monumental, según contaron en Radio Cooperativa, y ratificará el once el sábado.
El equipo que viene trabajando es con Eduardo Villanueva; Javier Méndez, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Sebastián Vega, Erick Wiemberg; Leandro Hernández, Javier Correa, Lautaro Pastrán.
Fernando Ortiz define la formación de los albos para este domingo | Photosport
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El Cacique enfrenta el partido del domingo con dos bajas importantes: Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa no dirán presente el Talcahuano porque están con la Roja en Europa para los amistosos contra Portugal y RD Congo.
Para clasificar a semifinales, los albos tienen que esperar que Coquimbo Unido tropiece en su partido contra U. de Concepción este viernes y luego obtener un triunfo el domingo contra Huachipato.