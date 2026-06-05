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Colo Colo

La probable formación de Colo Colo contra Huachipato en la Copa de la Liga

Colo Colo espera por su suerte en la Copa de la Liga. Este domingo visita a Huachipato y este es el equipo que viene preparando.

Por Javiera García L.

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Colo Colo visita a Huachipato este domingo
© PhotosportColo Colo visita a Huachipato este domingo

Colo Colo trabaja pensando en su duelo contra Huachipato en el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Los albos visitan a los acereros este domingo 7 de junio a las 15:00 horas en Talcahuano.

El Cacique espera no jugar eliminado. Por decisión de las autoridades, no se pudo jugar la última fecha del Grupo A de forma simultánea y si Coquimbo Unido gana este viernes 5 ante U. de Concepción, tomará el único cupo a semifinales.

Esperando por lo que suceda en Concepción, y con una jornada aun de entrenamientos, Fernando Ortiz no hizo fútbol este viernes en el Monumental, según contaron en Radio Cooperativa, y ratificará el once el sábado.

El equipo que viene trabajando es con Eduardo VillanuevaJavier Méndez, Arturo Vidal, Joaquín SosaMatías Fernández, Tomás Alarcón, Sebastián Vega, Erick WiembergLeandro Hernández, Javier Correa, Lautaro Pastrán.

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El panorama de Colo Colo en la Copa de la Liga

El Cacique enfrenta el partido del domingo con dos bajas importantes: Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa no dirán presente el Talcahuano porque están con la Roja en Europa para los amistosos contra Portugal y RD Congo.

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Para clasificar a semifinales, los albos tienen que esperar que Coquimbo Unido tropiece en su partido contra U. de Concepción este viernes y luego obtener un triunfo el domingo contra Huachipato.

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