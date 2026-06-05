Fernando Ortiz le bajó el perfil a una posible eliminación de Colo Colo de Copa de la Liga por el buen rendimiento en el torneo local.

Colo Colo puede sumar un duro tropiezo este año si es que Coquimbo Unido hoy vence a Deportes Concepción en la Copa de la Liga, pues eliminaría al Cacique del certamen.

Por lo mismo es que se le preguntó al DT Fernando Ortiz si eso sería un fracaso. “Quedar eliminados de una competencia en el cual los objetivos eran claros, pasar fase por fase, para nosotros sería no alcanzar el objetivo”, señaló el Tano.

Eso sí, se desmarcó de la palabra fracaso. “Después llamar a una situación de fracaso, por lo que se viene haciendo, no lo veo de esa manera”, fue enfático.

“Quedar eliminados va a ser algo que no está en nosotros, pero esto es fútbol, te puedes quedar afuera o clasificar. Esperamos eso sí que haya hoy un resultado positivo para tener una posibilidad nuestra de poder clasificar”, indicó.

Ortiz no siente que sería un fracaso quedar fuera de la Copa de la Liga en primera fase

Colo Colo le prende velas a Concepción

Ortiz agrega que “lamentablemente hoy dependemos de otro partido. Pero la forma de trabajar y hacer una semana completa a nivel grupal ha sido igual o mejor de lo que venimos trabajando”, señaló.

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El domingo Colo Colo debe jugar ante Huachipato y dice el entrenador que “preparamos el partido independiente del resultado, hay que buscar ganar por la imagen del club, independiente del resultado de hoy”.

Además no piensa en guardar futbolistas en caso de ser eliminados. “Los jugadores son profesionales, no mido si quedo afuera o pasamos a semis”, indica.

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“Ellos deben estar preparados para cuando el técnico decida que deben jugar. Sabemos lo que representa jugar en este club”, cerró Ortiz quien confirmó que el arquero titular será Eduardo Villanueva.

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