“Depende de nosotros”: Cecilio Waterman se ilusiona con histórica clasificación al Mundial 2026

El delantero y figura de Coquimbo Unido, ahora volvió a marcar con Panamá y se mete en la lucha por un cupo a la próxima cita mundialera.

Por Felipe Pavez Farías

Waterman sueña con conquistar la clasificación al próximo Mundial
© Getty ImagesWaterman sueña con conquistar la clasificación al próximo Mundial

Cecilio Waterman sigue en racha. El delantero de 34 que fue clave en el campeonato conquistado por Coquimbo Unido, ahora volvió a repetir su faceta goleadora por las Eliminatorias de la Concacaf. 

Ahora con la camiseta de Panamá, el amigo personal de Thiery Henry marcó doblete ante Guatemala y encaminó el triunfo por 3-2 en el Estadio El Trébol. “Se pudo ganar. Estamos muy contentos. Ahora tenemos que prepararnos para el próximo partido. Dependemos de nosotros”, recalcó el ariete. 

Es que “Los Canaleros” venían cuestionados por su rendimiento en las últimas fechas. Pero Waterman se echó el equipo al hombro para seguir en la lucha por el Mundial 2026. Incluso recalcó que su regularidad es gracias a la gran campaña que registró con Coquimbo. 

“Hoy cayeron los goles. Se dieron las cosas. Tenemos que mantener la contundencia. Nosotros trabajamos en nuestros clubes para esto. Siempre van a haber críticas, todos jugamos en buenos equipos pero la exigencia de Panamá es el triple que cualquiera”, recalcó. 

Waterman sueña con el Mundial

Ahora el próximo duelo será clave que Panamá y Surinam llegan igualados en el grupo A con 9 unidades. El tema es la diferencia de gol es a favor de está última selección. Por lo mismo, Waterman recalcó que buscarán el batacazo para superar a El Salvador y esperar una mano de Guatemala. 

Tenemos que prepararnos para el próximo partido. Dependemos de nosotros. Esperemos que sigan los goles. La gente siempre nos acompaña. Necesitamos la vibra y que nos empujen para poder ganar”, sentenció la figura de Coquimbo Unido. 

Así está la tabla de clasificación de la Concacaf

Así está la tabla de clasificación de la Concacaf

