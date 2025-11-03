Este mediocampista de Coquimbo Unido tuvo que esperar mucho para celebrar un título, que ganó junto al panameño Cecilio Waterman un par de años después de una tremenda decepción que vivieron junto a Cobresal. Se trata de un experimentado volante de contención que terminó como titular en los Piratas.

Se trata de Alejandro Camargo, quien desembarcó en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso procedente de los albinaranjas. Precisamente con el equipo adiestrado por Gustavo Huerta estuvo a punto de levantar una estrella en la máxima categoría del fútbol chileno.

El avezado volante de contención de 36 años ha jugado 24 partidos de las 26 fechas que han transcurrido. Sí, el Barbón se consagró monarca de la máxima categoría nacional con cuatro fechas por disputarse. “Se cumplió el objetivo, estamos súper emocionados”, manifestó Camargo.

Un reencuentro de Camargo con Gustavo Huerta, quien lo dirigió en Cobresal. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Con Waterman lo hablamos cuando se nos escapó con Cobresal. Pero ahora lo pudimos ganar y disfrutando a full”, aseguró Camargo, quien tenía vivo el recuerdo de esa decepción que tuvieron los albinaranjas cuando Huachipato se quedó con el título en el Campeonato Nacional 2023 bajo la dirección técnica de Gustavo Álvarez.

Así terminó Cobresal en el Campeonato Nacional 2023. (Pepe Alvujar/Photosport).

Publicidad

Publicidad

ver también “Llegó foto con un arma y decía…”: Camargo y las amenazas de barristas de Colo Colo para no descender en 2021

Camargo se emociona con el título de Coquimbo Unido y recuerda una gran pena junto a Waterman

Para Alejandro Camargo, el título histórico e inédito que logró Coquimbo Unido en la primera división chilena fue muy especial y comenzó a celebrarse con el tanto de Cecilio Waterman que abrió la cuenta en la victoria frente a Unión La Calera que sentenció la consagración.

Así las cosas, el equipo adiestrado por Esteban González se subió al olimpo de los ganadores que ha tenido la élite del balompié criollo. Y para Camargo fue un momento para vivir con mucha alegría. Pero también con emoción extrema por el recuerdo de quienes ya partieron.

Coquimbo Unido alza el título de la Liga de Primera 2025. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Agradezco el apoyo de mi familia que vino de Argentina. A mis abuelos que están arriba. Estoy emocionado por todos mis compañeros”, manifestó Alejandro Camargo, quien ha hecho una vasta trayectoria en el fútbol chileno: jugó en Lota Schwager, Curicó Unido, Universidad de Concepción, Cobresal y ahora es un incansable guerrero del Pirata.

ver también Mono Sánchez se tatúa la cabeza para celebrar el título de Coquimbo: “Es hoy”

Revisa la victoria de Coquimbo Unido ante Unión La Calera