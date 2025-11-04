Universidad de Chile aún tiene chances de meterse en Copa Libertadores y, de seguro, van a ir con todo por esa proeza. Con un partido menos en la Liga de Primera 2025, los comandados por Gustavo Álvarez ya quedaron lejos de sus objetivos principales y lucharán por los alternativos.

La travesía en Copa Sudamericana terminó en un gran dolor. El gol de Lanús, iniciado por una mano clarita, terminó por apagar toda esperanza en los azules, que merecieron mucho más de lo obtenido.

Por otro lado, en el plano nacional, la Universidad de Chile soltó el liderato hace varias fechas y el protagonismo absoluto de la Liga de Primera 2025 ha sido de Coquimbo Unido, flamante campeón.

ver también Destacan que la guerra entre los árbitros y la ANFP está desatada: “Más arriba de la coronilla”

¿Qué hacer en la delantera de la U de Chile?

Grandes problemas, difíciles resoluciones. Universidad de Chile tiene que saber qué hacer con su delantera. Sobre todo, porque sus dos grandes pilares extranjeros están en calidad de préstamo y su pasantía vence a final de año.

Primero, Lucas Di Yorio. El espigado atacante cuesta alrededor de un millón y medio de dólares y, dependiendo del modo de juego que plantee la U el próximo año, puede ser un gran aporte goleador. Por el momento, en esta temporada en el Romántico Viajero, lleva 44 partidos jugados, con 17 goles (0.38 goles por partido) y una asistencia. Con 2.724 minutos jugados, promedia un gol cada 160 minutos.

Luego, viene Rodrigo Contreras. El Tucu tiene un pase más barato, un millón de dólares, lo que podría ponerlo en primer lugar en la intención azul. Con 36 partidos jugados este 2025, el delantero argentino suma nueve goles (0,25 goles por partido) y dos asistencias. Con 1.455 minutos jugados, hace un gol cada 161 minutos.

Publicidad

Publicidad

¿Pueden partir ambos? De todas maneras. Los dos jugadores llegaron bajo la fórmula de préstamo con opción de compra a la U y bien podrían volver a sus respectivos equipos, de no ser del paladar azul.

Pelean por un puesto, pero no entre ellos | Photosport

¿Qué pasa con los otros delanteros de la Universidad de Chile?

Leandro Fernández partirá a fin de año. Defensa y Justicia lo espera. Por otro lado, Nicolás Guerra termina su contrato, por lo que aún está por verse su situación. Lo mismo pasa con Ignacio Vásquez. Por último, Maxi Guerrero tiene contrato vigente hasta el final de la próxima temporada.

Publicidad

Publicidad