Muchas esperanzas, pocos logros. La Universidad de Chile no logró sus máximos objetivos este 2025 y, simplemente, le queda por pelear por el Chile 2, en una difícil tarea rumbo a la Libertadores 2026.

Con Gustavo Álvarez pensando en su próximo club y un equipo que parece desmembrarse, hay ciertas noticias que ilusionan en el CDA. Una de las que gusta es la estancia de Javier Altamirano, confirmado hasta 2028 en la escuadra laica.

El joven volante tuvo un pasar más de agraz que de dulce en Estudiantes de La Plata, con un accidente cerebrovascular que dejó a todo el mundo impresionado. Por suerte, está de vuelta y con todo el talento que lo caracteriza.

La sangre azul que corre por las venas de Javier Altamirano

Universidad de Chile hizo un video entrevistando a Javier Altamirano, con la idea de mostrar la renovación del jugador. Allí, el nacido en Talcahuano se refirió a lo bien que se siente en el Bulla y en sus esperanzas futuras.

Uno de los momentos que más llamó la atención en la entrevista fue el recuerdo que Javi tuvo de un familiar, ferviente hincha del Bulla. “Estoy muy feliz de representar esta institución, sobre todo por mi abuelo, que es como mi papá“, señaló.

A principios de año, Javier Altamirano ya se había referido a su abuelo, en su llegada al Romántico Viajero. “Mi abuelo falleció. Él siempre me dijo que le gustaría que jugara en la U. Desde que él se fue al cielo, quise jugar acá”, dijo por aquel entonces.

¿Cuáles son los números de Javier Altamirano en la Universidad de Chile?

Javier Altamirano ha jugado 40 partidos en la Universidad de Chile. En total ha anotado siete goles y ha logrado tres asistencias.

