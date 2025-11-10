Es tendencia:
Selección Chilena

Entre 25 y 35 horas de vuelo: la reacción de Javier Altamirano antes de viajar a Rusia por la selección chilena

Javier Altamirano emprendió viaje a Rusia junto a los seleccionados de la U: sin vuelos directos, la travesía dura entre 24 y 35 horas, pero el volante se embarcó feliz.

Por Diego Jeria

Javier Altamirano feliz con el largo viaje a Rusia para defender a la selección chilena.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTJavier Altamirano feliz con el largo viaje a Rusia para defender a la selección chilena.

Javier Altamirano habló en el aeropuerto antes de emprender vuelo a Rusia, donde la selección chilena disputará dos amistosos en la presente fecha FIFA contra el representativo local y Perú. El mediocampista de Universidad de Chile se mostró contento y orgulloso.

Feliz, obviamente. Todos los jugadores deseamos estar en esta posición. Con Rusia va a ser un partido complicado, espero hacerlo de la mejor manera si es que tengo la oportunidad“, dijo Altamirano en palabras recogidas por Radio ADN.

El volante, que viene de anotar en la remontada 4-3 de la U contra Deportes Limache, no se complicó por el largo viaje: “eso es lo de menos, son experiencias. Intento disfrutar nada más“.

La remontada contra Limache y modo selección es felicidad en la U

Consultado si se proyecta como nombre fijo y figura de la nueva selección chilena, el talcahuino de 26 años manifestó que “eso se va a ir viendo a medida que pase el tiempo, intento disfrutar lo que tengo, aprovechar y dar lo mejor de mí. Es mi presente el que me da esta oportunidad, pero voy paso a paso“.

Por su parte, otro seleccionado de la U se mostró contento con la remontada contra Limache: Matías Sepúlveda sentenció “todo bien. Ayer ganamos, que es lo importante. Ahora nos vamos tranquilos y felices“.

Cabe recordar que junto a Altamirano y Sepúlveda, la U vio nominado a La Roja a Fabián Hormazábal, fuera Lucas Assadi por su lesión y Gabriel Castellón, quien nuevamente no es considerado en el arco.

La selección chilena enfrentará a Rusia el próximo sábado 15 de noviembre para después verse las caras contra Perú el martes 18, aunque este último partido está en riesgo de suspenderse.

