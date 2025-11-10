La nómina de la Roja para sus amistosos contra Rusia y Perú, a disputarse dentro de los próximos días en Sochi, sigue la línea de lo que Nicolás Córdova ha planteado en su interinato. El DT apostó por la juventud, dejando nuevamente fuera a la Generación Dorada y otros nombres.

Es por eso que, en el arco, el entrenador llamó a Sebastián Mella para que se sumara a Lawrence Vigouroux y Thomas Gillier. Y también la razón por la que llamó a Ian Garguez, Iván Román, Lautaro Millán o Agustín Arce.

Todos esos jugadores estarán presentes en los encuentros frente a Russia y Perú, a disputarse sábado 15 de noviembre y el miércoles 18, respectivamente.

Sin embargo, en las últimas horas se reveló que hubo un jugador que pudo tener su regreso a la Roja durante esta ventana, pero se bajó antes de que se considerara su opción. Se trata de Brayan Cortés, portero que está a préstamo en Peñarol desde Colo Colo.

Desde Uruguay dijeron que Brayan Cortés se bajó de la Roja | Photosport

En Uruguay, el medio Tirando Paredes reveló que “Brayan Cortés había sido reservado para los amistosos de Chile, pero habló con el entrenador de arqueros y pidió no ser convocado para no perderse la definición del campeonato con el aurinegro”.

Y es que el próximo 16 de noviembre, justo durante la fecha FIFA, se jugará un duelo clave en la temporada de Peñarol: la semifinal de la Liga AUF Uruguaya contra Liverpool, algo que el golero no se quiere perder. El ganador de la llave se enfrentará a Nacional en la final del torneo.