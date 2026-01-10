Después de que Colo Colo confirmó como refuerzo al uruguayo Joaquín Sosa avanzó mucho por su compatriota Javier Méndez, defensor central de 31 años quien tiene muy cerca la chance para incorporarse a los albos. Sería el tercer refuerzo del equipo adiestrado por Fernando Ortiz para afrontar el 2026.

Antes había recibido al ex marcador central del Bologna y a Matías Fernández Cordero, quien tras una etapa llena de títulos en Independiente del Valle recaló en el estadio Monumental. Ortiz precisaba al menos dos defensores tras las salidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas, quienes terminaron sus contratos y se fueron. Uno quedó libre. El otro, regresó a Monterrey, aunque irá a León de México.

Para colmo, Blanco y Negro confirmó la venta del uruguayo Alan Saldivia a Vasco da Gama de Brasil. Otra baja más para el entrenador del Cacique. Pero todo parece indicar que el Javi Méndez llegará desde Peñarol para afirmar la alicaída zaga del cuadro popular.

Javier Méndez se acerca a pasos agigantados al estadio Monumental. (Ernesto Ryan/Getty Images).

Un contrato de dos años, según reportó el especialista en fichajes César Merlo. Así las cosas, los albos se quedarán con un jugador que también fue vinculado a Alianza Lima, un gigante del fútbol peruano. Y que hablaba como si tuviera asegurado su lugar en el Manya hasta hace muy poco tiempo.

Méndez sumó 79 partidos con los Carboneros, donde llegó desde América de Minas Gerais de Brasil en 2023. Ganó dos títulos en Peñarol. Y por uno de esos trofeos, pagó una manda que incluyó un largo pedaleo de 100 kilómetros que se viralizó en su país natal.

Javier Méndez fue protagonista de un especial momento tras un título de Peñarol. (Dhavid Normando/Getty Images).

La ofrenda de Javier Méndez, el inminente refuerzo de Colo Colo

Javier Méndez, a quien seguramente muchos conocieron desde que su nombre sonó con estridencia para ser refuerzo de Colo Colo, fue protagonista de esto. “Recorrió 100 kilómetros desde Montevideo hasta la Capilla de San Cono en Florida para cumplir una promesa”, contó el medio Dalo x Hecho en diciembre de 2024.

El citado portal agregó que “Méndez dejó su indumentaria deportiva como ofrenda”. Según los reportes de aquella época, el Mariscal se topó con varios hinchas de Peñarol que se percataron de su presencia. Por esa razón, fue requerido para firmar varios autógrafos.

Evidentemente un campeón del fútbol uruguayo en un club tan gigante difícilmente pasaría completamente inadvertido. Habrá que ver si Méndez puede repetir semejante reto en Chile por la misma razón que en Uruguay: levantar una copa junto a Colo Colo. El tiempo dirá…

Javier Méndez, defensor que estuvo tres años en Peñarol y se acerca a reforzar Colo Colo. (Captura Dalo x Hecho).

