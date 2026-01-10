Fernando Ortiz comienza a respirar más tranquilo en Colo Colo, donde cerraron otro fichaje para apuntalar la zona más debilitada de los albos: luego del uruguayo Joaquín Sosa, en la plana mayor de Blanco y Negro acordaron las condiciones para sumar otro charrúa.

Las referencias son para Javier Méndez, quien se incorporará como agente libre desde Peñarol y firmará un contrato de dos años en el Cacique. Y mientras se afinan detalles con el ex jugador de los Carboneros, también se resuelven algunas salidas.

Sabido es que el Tano Ortiz hizo una suerte de casting durante la pretemporada alba. Uno de los que ganó terreno fue Diego Ulloa, lateral izquierdo quien volvió desde Unión La Calera y apunta a ser la competencia de Erick Wiemberg durante la temporada que se avecina.

Fernando Ortiz tiene dos nuevos zagueros en Colo Colo: los dos son uruguayos. (Felipe Zanca/Photosport).

Y hubo otro carrilero zurdo que también regresó de un préstamo en los Cementeros. Un jugador que tuvo su debut con la camiseta alba en aquella derrota frente al Audax Italiano en pleno Campeonato Nacional 2021 con un sinfín de bajas por el coronavirus: Felipe Yáñez, quien ya había estado cedido en Coquimbo Unido y Ñublense.

Felipe Yáñez ante Joaquín Montecinos en su debut como profesional. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Parecía que Yáñez tenía su destino confirmado en la Unión Española, que descendió a la Primera B y tuvo una novedad en el lateral izquierdo: Felipe Espinoza terminó su contrato y fue confirmado como incorporación en Deportes Iquique. Pero finalmente el Pipe no terminó en el estadio Santa Laura.

Felipe Yáñez en acción por Unión La Calera ante Everton: jugó 26 partidos y anotó dos goles en los Cementeros. (Andres Pina/Photosport).

Sí en un tradicional club que hace poco le ganó la final de la Copa Chile a los hispanos: Magallanes, donde ya se hizo presente. “Felipe Yáñez estuvo en la práctica del jueves y firmó oficialmente con la Academia”, informó el sitio partidario Manojito.

Publicidad

Publicidad

ver también Y con solo dos refuerzos fichados: Los diez jugadores que ya dejaron Colo Colo en este mercado

Ortiz no lo quería en Colo Colo: Felipe Yáñez asegura su fichaje en Magallanes

El Tano Ortiz hizo su apuesta por Ulloa para pelear el lugar en el mermado plantel estelar de los albos, que también lamentan el fichaje de Vicente Pizarro por Rosario Central de Argentina. A pesar de que se podía pensar en un reemplazo para el Vicho, el presidente de Blanco y Negro se apuró en aclarar que no habrá búsqueda.

Y que será el ex Deportes Iquique Bryan Soto, quien estuvo a préstamo en uno de los descendidos de 2025. Será él quien reciba la oportunidad de mostrar sus capacidades en los albos, donde contabiliza varios partidos: en 21 ocasiones defendió la camiseta del Eterno Campeón.

También jugó en Deportes La Serena, Deportes Copiapó y Everton de Viña del Mar. Una vuelta larga que a más de alguno le recuerda el camino de Esteban Pavez hacia el primer equipo: el Huesi estuvo a préstamo en Deportes Temuco, San Marcos de Arica y Rangers de Talca antes de consolidarse en el Cacique.

Publicidad

Publicidad

En tanto, Yáñez ya comenzó otro desafío lejos de Pedrero. Aunque un poco más cerca que antes. Al menos geográficamente. Con casi 70 partidos de profesional, intentará ganar rodaje en el Manojito de Claveles sin dejar de soñar con una oportunidad en el club que lo vio nacer.

Felipe Yáñez marca a Paolo Guajardo en un La Calera vs Audax Italiano. (Raul Zamora/Photosport).

ver también Este es el jugador sindicado como el más relegado por Fernando Ortiz en Colo Colo para 2026

Así quedó Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera 2025

El Colo Colo del Tano Ortiz cerró la Liga de Primera 2025 y terminó fuera de todos los puestos internacionales en la tabla de posiciones.

Publicidad

Publicidad

Así quedó Magallanes en la tabla de la Primera B 2025

Magallanes tuvo una temporada en que no alcanzó ni a la postemporada de la Primera B 2026. Ni cerca estuvo de los puestos del ascenso.

Publicidad