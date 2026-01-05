En Deportes Iquique presentaron al sexto refuerzo para el plantel con el que afrontarán la Primera B 2026. Los Dragones Celestes tienen clarísimo que el objetivo es volver lo antes posible a la máxima categoría del fútbol chileno y por eso la tarea ha sido ardua en el mercado de fichajes.

Se trata de un jugador con vasta experiencia en la categoría de plata del balompié nacional, aunque llega precedido de un negativo año en 2025. Descendió junto a la Unión Española, el otro equipo que jugará la Liga de Ascenso en la temporada que se avecina.

Las referencias son para Felipe Espinoza, futbolista de 26 años que fue confirmado como un nuevo jugador del plantel que dirige Rodrigo Guerrero. El lateral izquierdo jugó 28 partidos en el cuadro hispano, aunque no terminó como titular.

“Vivió hoy su primer entrenamiento junto al plantel y se suma con ilusión y compromiso a este nuevo desafío”, escribió el nuevo club del Pipe Espinoza en su cuenta de Instagram para oficializar su arribo. Llegará para cubrir la salida de Hans Salinas, quien le puso punto final a un largo ciclo en la Tierra de Campeones.

Felipe Espinoza fue dirigido por Miguel Ramírez en Unión Española. El Cheíto también entrenó a Iquique en 2025. (Andres Pina/Photosport).

ver también Con show de drones: El equipo de la Primera B que juramentó su ascenso en 2026

Iquique confirma a Felipe Espinoza como nuevo refuerzo para afrontar la Primera B

Felipe Espinoza ya luce los colores de Deportes Iquique y tiene los mejores deseos en esta aventura como refuerzo en la Primera B, una categoría que conoce de sobra. Y donde pudo ofrecer un gran nivel en Magallanes de la mano de Nicolás Núñez.

Publicidad

Publicidad

Felipe Espinoza fue parte del Magallanes supercampeón que conmovió a todo el fútbol chileno en 2022. Anotó un gol en la final de la Copa Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Según Transfermarkt, fueron 151 los partidos que Espinoza disputó con la camiseta del Manojito de Claveles. Anotó dos goles y regaló 11 asistencias, un rendimiento que espera replicar en los Dragones Celestes, donde en materia de contrataciones el movimiento ha sido mucho.

Felipe Espinoza en acción por Unión Española en 2025. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Además de Felipe Espinoza, se integraron otros cinco jugadores: Simón Contreras, Isaac Díaz, el volante uruguayo Joaquín Pereyra, Jorge Ayala y el defensor central Franco Ledesma, quien volvió al cuadro iquiqueño tras un paso por San Marcos de Arica.

También quedaron ratificadas varias renovaciones: la de Diego Orellana, el arquero Daniel Castillo y el histórico goleador de la institución, Álvaro Ramos, en medio de la reingeniería que vive el club iquiqueño para sacar adelante esta campaña de vuelta en la división de plata en el fútbol chileno.