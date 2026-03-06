El mercado de fichajes todavía genera noticia por la gran cantidad de jugadores que todavía pueden cambiar de club en la Primera B. Uno de ellos es Felipe Flores, quien lamentablemente no está siendo considerado en San Luis de Quillota.

Humberto Suazo todavía no le da minutos al experimentado delantero de 39 años, razón por la cual estaría evaluando la opción de salir del club para poder jugar en esta temporada 2026.

Y es que a pesar de su avanzada edad, FF17 todavía quiere mantenerse activo en la Primera B, con una opción concreta de volver a un viejo amor donde supo brillar a punta de goles importantes.

Felipe Flores cerca de cambiar de club en la B

De acuerdo a información entregada por el periodista Nicolás Rios en Twitter, el atacante está muy cerca de dejar San Luis de Quillota para firmar su regreso a Magallanes, club que defendió entre 2022 y 2023.

“Muy cerca de Magallanes: Felipe Flores saldría de San Luis y estaría a detalles de llegar a la academia. No está en los planes del club canario, y aún no tiene una convocatoria con Humberto Suazo al mando”, detalló el comunicador en su perfil.

Felipe Flores supo brillar en sus dos años jugando en Magallanes. | Foto: Photosport.

Felipe Flores dejó en muy buen recuerdo en el cuadro carabelero, donde en dos temporadas jugó 75 partidos con 17 goles y 11 asistencias. Además, a nivel de títulos fue importantísimo en la obtención de la Primera B y Copa Chile 2022, además de la Supercopa del 2023.

Cabe recordar que Magallanes en esta temporada 2026 de la Primera B marcha quinto con cuatro puntos tras las primeras dos fechas en el torneo.

