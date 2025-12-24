El delantero de San Luis de Quillota y ex Colo Colo, Felipe Flores, abrió su corazón para revelar que lo pasó muy mal en su paso por el Cacique, club en el que debutó el 2004. Hoy con 38 años, pronto a cumplir 39, sintió el peso del bullying constante de los hinchas albos y rivales.

La pesadilla de Flores fue espacialmente en su regreso a Colo Colo, entre 2012 y 2015. Era tanto que incluso evitaba salir de casa.

“En Colo Colo, para la época del profe Gustavo Benítez, viví uno de los momentos más duros que tuve como jugador. Fue difícil y recién pude revertir la situación cuando le anoté un gol a la U en el Superclásico”, contó Flores a As.

Felipe Flores: memes, bullying y críticas

Agregó que “los dardos apuntaban sobre mí. Me hacían memes, sufrí bullying y me comí todas las críticas… En ese tiempo no salía a ningún lado, no iba al mall ni salía a comer, quería evitar ese murmullo por la mala campaña individual y global“.

Felipe Flores sólo pudo salir de las burlas con su gol a la U.

“Siempre fui fuerte mentalmente. Nunca me eché a morir, sabía que tenía que mejorar en cada entrenamiento. Mi mente fue clara, como delantero tenía la posibilidad de hacer un gol y podía cambiar la situación”, complementó el atacante.

Felipe Flores sentenció que en ese Superclásico “pude sacarme la mochila que traía encima, de críticas y memes… Después de eso tuve otro momento en Colo Colo, viví un repunte con la estrella 30“.

Cabe recordar que Felipe Flores le dio el triunfo a Colo Colo frente a la U en noviembre de 2013, al marcar el agónico gol del 3-2 contra los azules, si no el más importante tanto de su carrera, uno de los más recordados.