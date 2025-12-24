Sigue la incertidumbre respecto al futuro de Brayan Cortés. El portero ya es un hecho que no sigue en Peñarol, donde arribó a préstamo en el segundo semestre y no logró convencer a la dirigencia.

Por eso, en el elenco uruguayo decidieron no romper el chanchito para adquirir al ex portero de la Roja y en Colo Colo están alertas. Es que sin ofertas en el extranjero, el meta tiene contrato vigente y debe volver para el 2026.

Precisamente, el plantel está citado para inicio de enero en la Clínica Meds a hacerse los chequeos médicos y hasta ahora ahí figura el “Indio”. Es más, el periodista Coke Hevia dio actualizaciones de su caso.

¿Qué pasará con Brayan Cortés?

En medio de las duras por el futuro de Brayan Cortés, Coke Hevia salió al paso y dio su papita navideña. A falta de ofertas extranjeras por su carta, el meta seguiría vistiendo de blanco.

Cortés debe retornar si no encuentra club/Photosport

“(Hoy 24 de diciembre) Colo Colo tiene arquero. Brayan Cortés se queda, pues a pesar de algunas posibilidades, nada ha prosperado. Veremos cómo termina”, lanzó.

Si bien el panorama podría cambiar en las próximas jornadas, por ahora no hay ningún interés concreto desde el extranjero por el meta. Es más, el propio Aníbal Mosa avisó que la idea es que siga a préstamo fuera del país.

Con ese presente, en Colo Colo aún no pueden ir con todas las de la ley por un portero, donde sonó fuerte Esteban Andrada. Sin embargo, sacarlo del fútbol español también puso en pausa al Cacique, que sigue sin abrochar al segundo refuerzo.