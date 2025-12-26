Es tendencia:
Poda: Deportes Iquique confirma la salida de 12 jugadores para la temporada 2026

Deportes Iquique hizo un importante anuncio para la temporada 2026. Estos son los 12 jugadores que no siguen en el club.

Por Javiera García L.

Deportes Iquique anunció 12 salidas
Deportes Iquique comienza a dejar atrás su temporada para el olvido y enfocarse en la lucha por el ascenso, aunque mantiene un ojo pendiente a su reclamo ante la ANFP por las bases del campeonato.

Es por eso que en el norte del país se mueven. Y después de confirmar a los primeros refuerzos para disputar la Primera B en 2026, los Dragones Celestes confirmaron su larga lista de salidas.

“De cara a la temporada 2026, algunos jugadores no continuarán formando parte del plantel de Deportes Iquique. Agradecemos el trabajo realizado durante su paso por la institución y les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos profesionales”, informaron.

En total, 12 jugadores dejan Deportes Iquique: Leandro Requena, Juan Pablo Gómez, Marcelo Jorquera, Carlos Rodríguez, Salvador Sánchez, Luis Casanova, César Fuentes, Marcos Gómez, Misael Dávila, Rubén Farfán, Matías Moya y Javier Parraguez.

Deportes Iquique se prepara para la temporada 2026

Los jugadores que sí continuarán para la temporada 2026 en Deportes Iquique son Diego Orellana, Álvaro Ramos, Matías Blásquez y el portero Daniel Castillo, quienes renovaron sus contratos.

Por otro lado, ya hay un importante número de contrataciones. Los refuerzos confirmados hasta ahora son Simón Contreras, Isaac Díaz, Joaquín Pereyra, Jorge Ayala y Franco Ledesma.

