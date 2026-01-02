Es tendencia:
“Mi futuro está en Asia”: Fernando Díaz remece al fútbol chileno tras ciclo que terminó con Iquique en Primera B

El carismático DT dialogó con RedGol y contó que a fines de enero espero sellar su salto a exótico destino como entrenador.

Por Nelson Martinez

El DT no lo pasó bien con su campaña en el norte.
Llegó entrado el 2025 a Deportes Iquique, pero su campaña no fue la esperada y partió antes de finalizar el torneo que terminó en descenso. Se trata de Fernando Díaz, el experimentado entrenador nacional.

El Nano no alcanzó a terminar su ciclo con el norte y comienza este 2026 con novedades. Ya con todas las bancas de la Liga de Primera con estrategas confirmados, el DT campeón con Unión Española se reinventa.

En diálogo con RedGol, Díaz confiesa que le pidió al Viejito Pascuero “que el fútbol chileno recupere su sitial, que haya un ordenamiento y los campeonatos sean mejores. Además, que se mejoren los trabajos en la formativa y aparezcan jugadores jóvenes”.

Fernando Díaz rumbo a exótico destino

Fernando Díaz dice que es cabalero y no quiere mufar antes de firmar, pero de todas maneras se animó a dar el continente donde está muy cerca de dirigir. El Nano dice adiós al fútbol chileno en 2026.

Díaz y su último ciclo en Iquique /Photosport

“Mi futuro, como todos los técnicos, estamos viendo constantemente los diferentes proyectos. Espero que se concrete algo ahí a finales de de enero, primero semana de febrero, que hay unas opciones muy interesantes”, aseguró.

Fue ahí que, entre risas, confesó que su nuevo rumbo este año es “lejos, lejos, lejos: Asia, solo puedo dar el continente. Veremos qué va pasando en el futuro. Por ahora estoy disfrutando con la familia, ya que estuve los últimos años bastante fuera”.

Tobi Vega cuenta que Unión Española llamó a Nano Díaz para zafar del descenso: “No quiso”

Fueron casi 3 años en Coquimbo, un período importante ahora en el norte (Iquique), entonces aprovecho de vacacionar en mi casa, estar con mis hijos, que lo que es lo más gratificante”, cerró.

