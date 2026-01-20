Cristián Canío fue un jugador que pasó por U de Chile y, a los años, jugó por Colo Colo. Algo opuesto a lo ocurrido con Juan Martín Lucero, ya oficializado como incorporación de los azules. El otrora atacante nacido en Nueva Imperial contestó un llamado de RedGol para contar de su presente.

Además de sus pasos por albos y azules, Canío también jugó en Audax Italiano, Everton de Viña del Mar, O’Higgins de Rancagua, Cobreloa, Deportes Temuco y dos clubes extranjeros: el Atlante de México y San Martín de Tucumán de Argentina.

¿Qué es de su vida?

Estoy bien, trabajando en Temuco. Me radiqué acá, soy de cerquita, de Nueva Imperial. Trabajo en el departamento de deportes de la Municipalidad de Temuco, donde somos varios ex futbolistas: Hugo Droguett, Patricio Lira, el profe Carlos González, Francisco Ponce.

Cristián Canío jugó en varios clubes, incluidos albos y azules. También pasó por Atlante de México y San Martín de Tucumán de Argentina. Es el cuarto de arriba de derecha a izquierda. (Cedida)

También tengo mi academia de fútbol adulto y un personalizado de niños los lunes solamente. Ahí estoy, dándole.

Cristián Canío en plena labor diaria junto a Hugo Droguett. (Foto: cedida).

Publicidad

Publicidad

O sea, pudo aprovechar lo ganado en el fútbol…

Dentro de lo que se pudo, sí, aproveché. Seguramente sería millonario si jugara hoy, pero es lo que nos tocó. Qué le vamos a hacer.

¿Sigue atento a los partidos?

Veo harto fútbol, Paulito. Me gusta, siempre estoy viendo. Primera B, Argentina, de todo el mundo veo fútbol. Siempre ligado.

Jugaste en los grandes del fútbol chileno… ¿por qué te dedicaste al fútbol?

Desde muy chico mi sueño siempre era ser futbolista profesional. No era muy bueno para el estudio. Y siempre quería ser algún día ser futbolista profesional. De muy chico se me metió ese bichito y lo pude lograr. Más que nada por la familia, para sacarla adelante. Gracias a dios se pudo dar, jugué en equipos importantes, fui nominado a la selección. Jugué en el extranjero, se me cumplieron varios sueños.

Publicidad

Publicidad

Cristián Canío en acción por Universidad de Chile. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

¿Quién te vio?

Deportes Temuco siempre iba a Nueva Imperial a hacer partidos de aniversario del lugar o a pretemporadas. En un partido de esos, jugué. Me vieron, les gustó cómo jugué. Pasó ese tema, no me hablaron. Después a través del profesor Luciano Mora, él me mandó a buscar con un amigo. ‘Tráete ese indiecito’, le decía a mi amigo. Me llevó a probar, me hicieron entrenar con la juvenil. Yo era infantil. Anduve súper bien. Hice goles en el entrenamiento. Me decía ‘al Indio hay que pulirlo’. Me inscribieron. Jugué por los cadetes ante Ñublense, hice dos goles. Ahí comencé todo. Fue gracias a qué él me vio, me notó y me inscribió.

ver también Ganó cinco títulos en Colo Colo y la UC, se retiró a los 30 años y vive de los combustibles

Cristián Canío, el ex Colo Colo y U de Chile que creció fanático de Caszely

Cristián Canío escuchó el nombre de Carlos Caszely mucho antes de jugar por la U de Chile y Colo Colo. “De mis papás siempre lo escuchaba nombrar. Yo tenía una camiseta de la selección chilena que no era original. Andaba todo el día con ella, dormía con ella, me la había comprado mi papá”, contó el ex jugador, quien hoy tiene 44 años.

Publicidad

Publicidad

“No conocía a don Carlos, pero crecí con eso, escuchándolo. Feliz después en Colo Colo, fueron momentos lindos”, le contó a este medio Canío, quien tiene varios recuerdos atesorados en su memoria de la trayectoria que logró.

¿Cuál fue tu mejor momento en el fútbol?

En todos los equipos que anduve, siempre hice hartos goles. Fui a la U, hice hartos goles. En Audax Italiano fue mi año, aparte teníamos muy buen grupo, muy buena gente. Le tengo mucho cariño, la pasé muy bien. En Cobreloa también, hice hartos goles. Cuando llegué teníamos un equipazo. Y en Deportes Temuco con César Díaz hice no sé cuántos goles. No teníamos muchas figuras, pero jugábamos bastante bien. Llegamos a playoff, nos tocó Católica en semifinal. El mejor momento fue en Audax.

Cristián Canío recordó su etapa en Audax Italiano. (MARCELO HERNANDEZ / PHOTOSPORT).

Publicidad

Publicidad

A propósito de Temuco, ¿ve muy complicado al equipo?

Uno lo ve como hincha, le tengo mucho cariño. Soy nacido y criado en la zona. El Matador ha hecho cosas buenas. Faltan sí, sin duda. Pero después los que juegan son los jugadores. hay que darle su mérito, ha mantenido el club durante mucho tiempo. Tenemos la ilusión todos de que este año sí se pueda dar el ascenso. Justo me invitaron al tema de la camiseta y el lanzamiento, me preguntaron y dije que la ilusión es salir campeón. Después pelear la liguilla o el segundo cupo. Está Unión, Cobreloa, Wanderers, Rangers, Arica. Son dos cupos, será difícil. Ojalá salga todo bien para Temuco.

Marcelo Salas recibió el respaldo de Cristián Canío. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Lo he visto hacer publicidad a una tienda deportiva también…

Sí, Revolución Sport, tienen implementos deportivos. Yo les ayudo a los muchachos, les compro a los muchachos de la academia. Estamos ahí siempre con su canje o algo.

Publicidad

Publicidad

https://www.instagram.com/reel/DMgUOMmus83/?igsh=dmgwY3VkZmpsc2x5

¿Qué le parece la selección chilena?

Vamos muy mal. Terminamos mal las Eliminatorias.

¿Te gusta Córdova o hay que ir por Manuel Pellegrini?

Sin duda que Pellegrini sería lo máximo, me gustaría que llegara don Manuel. Con todo lo que ha hecho fuera del país, merece una oportunidad en la selección chilena. Como dijo Bravo, hay que pasarle las llaves y que haga lo que quiera. Creo que es tal cual. Que vea todo, lo dejen trabajar tranquilo y proyectarse 3-4 años para armar una selección de nivel como era en su momento con la Generación Dorada. Pero en algún momento vamos a volver, hay buenos jugadores que vienen de atrás. Deberían tomar todo eso y volver a lo que queremos todos: estar nuevamente en un Mundial.

Canío ni lo duda: quiere sí o sí a Pellegrini en la Roja. (Fran Santiago/Getty Images).

Publicidad

Publicidad