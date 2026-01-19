Brayan Cortés jugó gran parte de las Eliminatorias 2026, pues tomó el testimonio de Gabriel Arias y de Claudio Bravo en la selección chilena. Aunque no terminó el certamen como estelar, pues Nicolás Córdova puso sus fichas en Lawrence Vigouroux para cerrar el fallido ciclo eliminatorio.

En ese contexto, un arquero que ganó cinco títulos en el fútbol chileno, tres en Colo Colo y dos en Universidad Católica, contestó un llamado de RedGol: Rainer Wirth, quien puso el nivel del Indio bajo su lupa. “La pregunta difícil, yo sé lo que se siente estar ahí y lo que vale lograr encajar el potencial”, expuso el retirado golero.

“A veces está el potencial y no logras encajarlo. No está tan consolidado lo de Brayan Cortés como arquero indiscutible. Por sus capacidades debería ser más fácil para él mostrar que él tiene que ser la persona”, dijo Wirth en la conversación con Paulo Flores. Pero para

Rainer Wirth estuvo en el Colo Colo de Claudio Borghi. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

“Pero siento que por distintos rendimientos que ha tenido, y no en la selección que es donde creo que ha andado mejor. Creo sinceramente que su carrera se ha mantenido en el primer nivel gracias a lo que rindió en la selección. Cuando hubo dudas, en la selección anduvo muy bien”, manifestó Wirth sobre el golero que pasó cedido a Argentinos Juniors tras seis meses a préstamo en Peñarol de Uruguay.

Rainer Wirth valora el nivel de Brayan Cortés en la selección chilena y alienta a los jóvenes

Además del nivel de Brayan Cortés, a quien destacó por sus presentación en la selección chilena, Rainer Wirth analizó a las noveles generaciones del Equipo de Todos. “Han dicho muchas cosas, pero es fácil decirles porque Chile está pasando por un mal momento competitivo”, expuso el meta, hoy dedicado a negocios en el rubro de los combustibles.

“El que más sabe es el que los liquida más. Es fácil. Estás en el suelo, el que los termina de arruinar es el que saca más aplausos. Pero hundirlos, uno no explica por qué se fue tan abajo el nivel competitivo chileno. Me haría una pregunta hacia atrás. Viste la progresión de la selección desde el peak de rendimiento en adelante”, arguyó el hijo de Óscar Wirth.

A Rainer Wirth le gustó lo mostrado por Cortés en la Roja. (Andres Pina/Photosport).

Añadió que “no sé si te das cuenta, pero siempre perdíamos o no clasificábamos por culpa del técnico. No te digo que ellos son perfectos, todos tienen errores y defectos. Pero van pasando los años y te das cuenta de que la tendencia clara era de un equipo que había conseguido su peak y venía en decadencia. Eso no era culpa del técnico”.

“Pero lo que fuera era culpa del técnico. Chile no fue capaz de hacer el corte, replantear eso y decir que no estábamos cerca del nivel competitivo. A lo mejor debíamos aplaudir al técnico que nos va a clasificar últimos al Mundial. Claramente cada vez estamos de más atrás y no lograron parar esto y hacer la revisión del modelo completo”, analizó el ex guardavalla de Unión Española, Deportes Iquique y Unión Española, hoy titulado de ingeniero comercial.

Rainer Wirth en la Católica. (CLAUDIO DIAZ/PHOTOSPORT).

Tuvo más. “Las expectativas que estamos poniendo en esto. Los que llegan lo hacen en un nivel competitivo que no es óptimo y no les va a alcanzar para dar lo que tienen que dar”, sentenció Wirth, quien espera progreso para el Mundial 2030.

