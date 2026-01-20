El mercado de fichajes del fútbol argentino se estiró unos días más, por lo que Racing nuevamente tiene en la mira a jugador chileno que estuvo cerca de ser refuerzo de Colo Colo.

Se trata de Damián Pizarro quien nuevamente está siendo acercado al cuadro de Avellaneda, por una importante oferta que llegó por una de las figuras del equipo de Gustavo Costas.

El uruguayo Adrián Balboa tiene un negociación con el Nizhniy Novgorod del fútbol de Rusia, quienes ponen un millón de dólares para llevarse al jugador uruguayo.

Los medios argentinos aseguran que Racing negocia la forma de pago, pero de inmediato desempolvaron una carpeta para un refuerzo, donde el apuntado es Pizarro.

Damián Pizarro sonó para regresar a Colo Colo.

¿Damián Pizarro a Racing?

Así lo detalló el periodista de ESPN Argentina, Tomás Dávila, quien explicó en sus redes sociales que Damián Pizarro es la carta que manejan en Racing para que sea refuerzo.

“Racing en caso de que se de la salida de Adrián Balboa, uno de los apuntados es Damián Pizarro. El chileno ve con buenos ojos la oportunidad de la Academia; pertenece al Udinese”, explicó.

Misma situación del medio TyC Sports: “En los últimas días se conoció que la dirigencia de la Academia tenía en carpeta al chileno Damián Pizarro y es el jugador apuntado para reemplazar a Balboa, si se termina concretando su venta”.

“El pase de Pizarro, diestro y de casi 1.90 de altura, le pertenece a Udinese de Italia, que recientemente cortó de forma anticipada el préstamo que tenía con Le Havre de Francia, ya que solo disputó dos partidos (26 minutos) en la primera rueda de la Ligue 1″, detallaron.

