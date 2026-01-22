Gabriel Arias llegó a Newell’s e inmediatamente dejó ver su rol de líder indiscutido, sobre todo para los jóvenes que formarán parte del plantel 2026 en el cuadro Leproso. El ex seleccionado chileno dejó Racing Club convertido en un ídolo blanquiceleste.

Y fichó por la Lepra como un referente indiscutido. Un jugador de muchísima experiencia, 38 años. También muchas ganas de dejar su huella en el estadio Marcelo Bielsa. “El sentido de pertenencia es fundamental, un jugador llega a primera y piensa en irse. No quieren llegar para dejar un nombbre o legado”, analizó el neuquenino en TyC Sports.

“Valentino (Acuña), Jero, Luca, Facu tienen una proyección enorme. Está en nosotros los más grandes en ayudarnos a crecer, a que se sientan parte del proceso. Que tengan un año bueno y los busquen los grandes de Europa. No jugar bien seis meses para irse a pelear el descenso en Europa”, cantó clarito el ex golero de Unión La Calera.

Gabriel Arias en acción durante una práctica en Newell’s Old Boys de Argentina. (Foto: Newell’s).

Arias tuvo más. “Quiero que sean figuras, pero que sean también cada vez mejores jugadores, cada vez más profesionales. Eso quiero para ellos y lo hablé. Necesito que sean importantes, ellos van a ser los que marquen la diferencia, el ritmo de un partido cuando está medio trabado”, dijo el arquero, consciente del rol que tomará.

Gabriel Arias sabe su rol de referente en el cuadro rosarino. (Wagner Meier/Getty Images).

“Nosotros tenemos que agarrar la presión, yo como grande que caiga sobre mí. Ellos que disfruten, son jóvenes, los quilombos los agarro yo. Yo me hago cargo”, afirmó el guardavalla, quien también registra pasos por Defensa y Justicia y Olimpo de Bahía Blanca.

Gabriel Arias les marca el camino a los jóvenes de Newell’s en Argentina

Gabriel Arias tuvo una competencia en Racing Club antes de pasar a Newell´s que lo hizo crecer a pesar de que fue Facundo Cambeses el escogido como titular por el DT, Gustavo Costas. Por eso mismo, el ex golero de la selección chilena está convencido de que siempre hay algo para incorporar al juego.

“Siempre hay margen para mejorar. Por más que pasen los años, sigo entrenando y haciendo gimnasio antes. Es lo que me da vida. Si hoy en día no entreno no puedo competir. Tengo chicos en el plantel que podrían ser mis hijos, tienen 17 años”, aseguró Gabi Arias, siempre en esta entrevista con TyC Sports.

Gabriel Arias visitó el Monumental para jugar ante Colo Colo por la Copa Libertadores. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Prosiguió con su argumento. “Si no estoy a la par, no soy profesional ni me exijo, no puedo competir contra ellos ni estar a su altura. La exigencia mía tiene que ser el doble y cada vez mejor. Además el fútbol argentino está cada vez más competitivo, más físico, mucho roce y choque. Se juega un poco más fuerte, hoy en día la fuerza es fundamental”, aclaró.

Quiere ser capitán, no lo esconde, pero sabe que no es un resorte suyo. “Bueno, eso lo decidirá el técnico. Yo sigo de la misma forma de siempre, empujando. Obviamente si me toca ser capitán es algo muy importante por lo que significa. Sería un lindo desafío, pero siempre poniendo el grupo por delante”, sentenció Gabi Arias.

Este sábado 23 de enero será el debut de Newell’s en la Liga Profesional de Argentina. Será en condición de visitante, pues Talleres de Córdoba jugará de local ante la Lepra desde las 22:15 horas, según el horario de Chile continental.

Así va la tabla de la Liga Profesional de Argentina 2026

Este fin de semana que se avecina marcará el comienzo de la Liga Profesional de Argentina 2026.