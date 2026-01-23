Después de que Maher Carrizo decidió que prefería no aceptar la oferta de River Plate, sorprendió a todos los futboleros de Argentina cuando se supo del acuerdo con el equipo de Darío Osorio, el Midtjylland de Dinamarca. Una liga de menor orden para alguien visto como una futura estrella de la Albiceleste.

Es más, el habilidoso atacante de Vélez Sarsfield tuvo una destacada actuación en el Mundial Sub 20, donde Argentina quedó subcampeón tras perder ante Marruecos en la final. Carrizo anotó tres goles y regaló una asistencia en el certamen.

Por eso mismo, causó sorpresa en el vecino país que su próximo paso sea la máxima categoría danesa. Aunque todavía está por verse. “La dirigencia nos comunicó que no había una oferta directa. Se hablaba, pero no había nada. Veníamos entrenando bien con Maher hasta hace dos días”, contó Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez.

Maher Carrizo en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Lo vi que flaqueaba. Hablé con él. Le dije que consideraba que llegó a esta situación jugando y que tenía que jugar. Pero que no lo pondré si no lo veía al 100. Así como Mammana me dijo que no estaba al 100 por la molestia. También él me dijo que estaba desenfocado por todsa las cosas que estaba viviendo a los 19 años”, reveló el Mellizo.

Por eso mismo, Maher Carrizo no fue considerado para la visita a Instituto de Córdoba. “Le dije quedate que te reemplaza un compañero que va a correr hasta los 90. Y en los 90 metió el gol, jajaja”, sacó pecho Barros Schelotto. En el primer minuto agregado, Tobías Andrada venció a Manuel Roffo y decretó la victoria velezana.

Barros Schelotto cuida a Maher Carrizo ante inminente traspaso al Midtjylland de Darío Osorio

A pesar de quedar descartado en la primera fecha, Maher Carrizo todavía no resuelve su partida al Midtjylland, donde Darío Osorio acaba de renovar hasta 2030 y puede generar una millonaria e histórica venta. Con su experiencia, Guillermo Barros Schelotto le puso freno a las expectativas y la ansiedad.

Darío Osorio en acción ante Ecuador en las Eliminatorias 2026. (Andres Pina/Photosport).

“Preferí que no al no estar enfocado, era demasiado obligarlo a jugar en esta situación. Lo teníamos que contener. Esperemos ver cómo está mañana o pasado. Según cómo lo vea, tendrá la disponibilidad de estar en el partido con Talleres”, cerró el Mellizo.

Darío Osorio celebra un gol en el Midtjylland jugando en la Europa League. (Euan Cherry/Getty Images).

Ante la Gloria cordobesa, Barros Schelotto puso desde el comienzo a Claudio Baeza en la alineación. Y a falta de 15 minutos para el final, Diego Valdés ingresó al campo de juego en Alta Córdoba. El 27 de enero, Vélez recibirá a la T cordobesa a las 17:45 horas.

Así va Vélez Sarsfield en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina 2026

Vélez comenzó con el pie derecho la Liga Profesional de Argentina en 2026.