Ganó la Copa Libertadores, estuvo cerca de llegar a la U y ahora sería el tapado en O’Higgins

O’Higgins busca remecer el mercado de fichajes con uno de los delanteros más experimentados del fútbol en Sudamérica. Lo que sería clave para Lucas Bovaglio que necesita un referente en el área para disputar la Copa Libertadores.

El “Capo de Provincia” debe disputar la fase previa ante Bahía y ya ha presentado parte importante de sus refuerzos como Jorge Peña, Bastián Yáñez, Benjamín Rojas, Miguel Brizuela, y Leandro Díaz. Incluso este sábado anunció a Benjamín Schamine en reemplazo de Matías Lugo. Sin embargo, aún queda el puesto de delantero que dejó vacante Maximiliano Romero que emigró a Colo Colo.

ver también Misión Copa Libertadores: O’Higgins tiene cuatro refuezos confirmados

Pero en está ventana de contrataciones asoma Thiago Vecino que ya conoce el medio y que incluso estuvo cerca de llegar a la U con Gustavo Álvarez. El jugador ha sonado con fuerza y hasta le habría ganado la pulseada a Iván Morales. El medio Sábado Vélez informó que el jugador rescindió su contrato con Vélez por lo que quedó en calidad de jugador libre.

¿Thiago Vecino a O’Higgins?

Por su parte, el sitio Montevideo detalló que “cuenta con posibilidades reales de seguir su carrera en Chile”. Por lo que todo apunta a la sexta región para ahora defender la camiseta celeste. Incluso se detalla que podría ser contrato por un año con opción de extensión por más temporadas. Todo dependiendo del rendimiento de Vecino.

Esto debido a que no ha podido ser regular en sus últimas campañas. En Vélez solo jugó nueve partidos y no marcó goles. Tras ello, estuvo en Huachipato con 15 partidos y siete goles. En el último año en el FC Pari Nizhniy Novgorod, jugó 20 encuentros y anotó solo dos tantos.

Thiago Vecino sería el gran tapado de O’Higgins

Publicidad

Publicidad

“Yo estuve a punto de llegar a la U de Chile. Pero llegó otra oferta del Nizhniy, y como no prosperó lo de la U, decidí dar el paso a Europa. Me pareció un lindo desafío”, confesó en su minuto.

ver también Estos son los equipos con mayor y menor promedio de edad en La Liga de Primera

Pese a ello, las fichas están puestas en el jugador que supo ganar la Copa Libertadores con Nacional en la categoría Sub 20. Además fue multicampeón tanto con Nacional como con Liverpool. Por lo que todas las miradas ahora están puestas en la ‘Noche Celeste’ de este sábado y si se confirmará el arribo del “tapado” de 25 años.