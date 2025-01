Universidad de Chile tiene como prioridad el encontrar a un goleador. Claro que la búsqueda ha sido más complejada de lo esperado y ahora apareció como candidato Thiago Vecino.

El delantero uruguayo jugó durante la última temporada en Huachipato, situación que desde ya reaviva la polémica por la relación entre la dirigencia de los Azules y los Acereros. Lo cierto, es que Gustavo Álvarez necesita a un atacante confiable tras la salida de Cristian Palacios.

Los detalles de la llegada de Thiago Vecino

Más allá de las especulaciones, Thiago Vecino viene de un buen rendimiento en Huachipato. El atacante disputó el segundo semestre del 2024 en Talcahuano y disputó 14 partidos, anotando 7 goles. Uno de los tantos de hecho, fue a U. de Chile en el Estadio Nacional.

Gustavo Álvarez espera a un goleador. Imagen: Instagram.

Luego de estar a préstamo en los Acereros y ahora debe volver a Vélez Sarsfield, club dueño de su pase. En Huachipato no ejercieron su opción de compra, por lo que en caso de llegar a U. de Chile, no habrá negociación directa con los Acereros, como sí lo hubo por Gonzalo Montes.

De acuerdo a la información de Rodrigo Arellano, la U ya inició contactos con el Fortín para saber las condiciones por el jugador. Sin embargo, todavía no hay una oferta formal. El futbolista sería del gusto de Gustavo Álvarez, para una posición con la que solo cuenta con Nicolás Guerra por ahora.

Universidad de Chile no le renovó contrato a Cristian Palacios, mientras Luciano Pons sigue entrenando en el CDA aunque no será considerado para el 2025. Octavio Rivero no ha logrado salir de Barcelona, por lo cual Thiago Vecino comienza a tomar fuerza para arribar al Romántico Viajero.