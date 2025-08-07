Último día del mercado de pases en la Liga de Primera y los equipos dieron que hablar. Uno de ellos fue U de Chile, que mandó a José Castro a préstamo a Huachipato.

Pero la movida del lateral zurdo no fue la única salida del equipo de Gustavo Álvarez. Es que la armada juvenil no pudo sumar mayores minutos y con escasas participaciones en Copa Chile se consumó otro adiós.

Es más, promisoria figura de los azules ya se encuentra en el sur de Chile, donde bajó dos categorías del fútbol chileno para jugar en Deportes Puerto Montt, equipo que milita en la Segunda División Profesional.

Escasos minutos en Copa Chile

U de Chile envió a préstamo al jugador Salvador Negrete, quien juega como extremo izquierdo y que ahora será nuevo delantero de Deportes Puerto Montt, en la Liga 2D.

El canterano azul ya está en el sur del país para sumarse al elenco de Jaime Vera, en un equipo que lidera la Segunda División y por ahora estaría ascendiendo a la Primera B.

Este semestre, Negrete solo jugó cuatro minutos en el duelo ante Deportes Recoleta, por Copa Chile. En tanto, el año pasado sumó 11 minutos en el partido contra Municipal Puente Alto.

Foto: Maximiliano Cárdenas.

El préstamo del jugador a los delfines es por seis meses, por lo que de tener una buena campaña en Puerto Montt podría ser considerado en la U, que por ahora hizo más noticia por salidas que por llegadas.

