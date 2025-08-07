En menos de una semana, Universidad de Chile jugará por los octavos de final en Copa Sudamericana ante el cuadro argentino de Independiente, que vive un mal presente en su país, razón por la cual sus hinchas y la prensa se preocupan del elenco azul.

Por ello, al otro lado de la Cordillera recurren a conocedores de nuestro balompié para que les entreguen detalles sobre la escuadra nacional. Ese es el caso de Claudio Borghi, campeón del mundo con Argentina en México 1986, que en diálogo con ESPN en ese país reveló algunos secretos del Romántico Viajero.

Borghi revela a Independiente “secretos” de la U

Ante la pregunta directa que le hicieron en el programa F12, sobre qué les podía contar del cuadro laico, el “Bichi” partió respondiendo que “la U juega muy bien, si bien es cierto perdió con Cobresal, que históricamente siempre le complicó, es junto con Coquimbo de los mejores equipos del país“.

“Tiene un muy buen plantel, su entrenador (Gustavo Álvarez) logró aplacar los ánimos a un costado. Es un tipo que les da tranquilidad y claridad. Defensivamente es un equipo estable, tiene en los laterales una muy buena arma de ataque“, indicó Borghi para luego hacer hincapié en Lucas Assadi.

“Hay un chiquito, por favor véanlo que juega muy bien. Se ganó su lugar en Primera División, es un ’10’ a la antigua, de buen pie, juega lindo y es rapidito”, agrega el hoy comentarista, para luego avisarle a Independiente sobre el punto débil del elenco azul.

“Tienen un serio inconveniente en el área. En el momento en que los equipos se cierran, le cuesta hacer goles. Tienen dos ‘9’ (Di Yorio y Contreras) que tienen buenas condiciones pero que no están metiéndola. Es un equipo interesante que además, juega en una cancha perfecta que le permite hacer buenos desplazamientos“, finalizó Borghi sobre la U.

¿Cuándo se juega esta serie de Copa Sudamericana?

El duelo de ida por los octavos de final de este certamen, entre Universidad de Chile e Independiente, se jugará este miércoles 13 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio Nacional de Santiago. La revancha será una semana después, el miércoles 20, a la misma hora en la ciudad argentina de Avellaneda.