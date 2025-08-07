Es tendencia:
Universidad de Chile

¡Auch! Pinilla tuvo la misma lesión: explica que Di Yorio podrá jugar en U de Chile sin operarse, pero…

Por Diego Jeria

Universidad de Chile se prepara para volver a la acción este sábado frente a Unión Española, el último partido de los azules antes de la ida contra Independiente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En los azules el entrenador Gustavo Álvarez lamenta la baja de Matías Sepúlveda por lesión: el jugador sufrió un desgarro en la reciente derrota ante Cobresal. Pero por otro lado, el DT del Chuncho celebra el regreso de Charles Aránguiz a los entrenamientos, y también la vuelta entre algodones de Lucas Di Yorio.

El delantero presenta una lesión en su rodilla izquierda que lo tuvo y mantiene al borde de ingresar al quirófano, pero en la U confían en esperar la cirugía para que pueda jugar en los partidos que se le vienen encima a Universidad de Chile.

En Deportes en Agricultura, el exdelantero de la U, Mauricio Pinilla, explicó la dolencia y confirma que si bien es un problema de consideración, Di Yorio puede eventualmente jugar con cierta normalidad…

Pinilla: ¡el médico tenía que entrar a encajarle la rodilla!

Di Yorio tiene una rotura parcial del menisco, lo que requiere una intervención que consiste en una limpieza de la zona. El tiempo recuperación vendría siendo de tres a cuatro semanas si le hacen un recorte del menisco. Si el menisco es suturado, la recuperación es de tres meses“, dijo Pinilla.

El otrora seleccionado chileno agregó que “yo jugué tres meses y medio con una rotura de meniscos. De hecho, la rodilla se me trababa cuando estaba en el Grosseto. Tenía que entrar el médico a destrabarme la rodilla para que pudiera seguir jugando“.

Explicó Pinilla que “se me metía el menisco entremedio de la articulación y no podía seguir jugando, porque se me bloqueaba la rodilla, me quedaba flectada”.

El doctor entraba, me manipulaba la rodilla con las manos y me desbloqueaba la rodilla, el menisco volvía a encajar en su posición y seguía jugando”, sentenció Pinilla.

