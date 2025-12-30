Si partió como una broma futbolera, llamar “lilácticos” a Deportes Concepción ya no parece tan descabellado. Es que los lilas están armando un verdadero Dream Team en su retorno a la Liga de Primera.

Nombres calados como Leo Valencia, Jorge Henríquez, Ethan Espinoza, Aldrix Jara y Cristián Suárez son solo algunos de los fichados. Pero para alegría de sus hinchas, los refuerzos siguen llegando.

Es que el “Banana” necesita a su compañero en defensa y es ahí donde el León de Collao apuntó a un viejo conocido. Con buena campaña en O’Higgins, un regalón de los hinchas celestes está listo para vestir de lila.

Listo otro refuerzo en Concepción

Tras una ola de rumores, finalmente Deportes Concepción tiene a su otro pilar de la defensa: Fausto Grillo. El central argentino es conocido por jugar en O’Higgins en el año 2022, siendo el favorito de los hinchas por su garra.

Grillo vistiendo de celeste /Photosport

“Fausto Grillo llegó a un acuerdo para jugar en Deportes Concepción. En las próximas horas, rescindirá con Atlético Tucumán y firmará por un año, con opción a otro”, avisó el periodista César Merlo.

Publicidad

Publicidad

En las próximas horas debiese ser oficializado el defensa argentino, quien cuenta con larga experiencia, incluso en el fútbol griego. Grillo tuvo solo dos participaciones en el semestre con Atlético Tucumán, por lo que busca su revancha este 2026.

ver también ¡El León sigue rugiendo! Deportes Concepción pone sus ojos en jugador de Unión Española

Previo a eso, el zaguero pasó por Belgrano de Córdoba, U Católica de Ecuador, Ibiza de España, Volos de Grecia, O’Higgins, Trapani de Italia y Vélez del fútbol argentino.