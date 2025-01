Universidad de Chile sigue en la búsqueda de su 9 para esta temporada 2025 tras la salida de Cristián Palacios del club y prácticamente borrar a Luciano Pons del plantel. Los azules necesitan goles y por lo mismo apuntan a un potente nombre en este mercado: Octavio Rivero.

El delantero uruguayo es la gran obsesión de la U. Ya van varios intentos por lograr su fichaje, aunque sin poder todavía acercarse a los millonarios montos que exige Barcelona de Guayaquil, su actual club.

Estos fallidos intentos de la U por traerse al atacante generaron una insólita reacción en la prensa ecuatoriana, donde pudieron acceder a las cifras en la cuales se están moviendo los azules. Lamentablemente para sus aspiraciones, están todavía muy lejos a la hora de negociar.

ver también Octavio Rivero provoca una guerra en Barcelona para ser refuerzo de U de Chile

La prensa ecuatoriana se ríe de Universidad de Chile

Fue Arturo Magallanes, periodista de El Canal del Fútbol en Ecuador, el portavoz en esta pasada, detallando en su informe desde la pretemporada del Barcelona de Guayaquil que “es el tema más controvertido y es algo de lo que nos enteramos acá con Kevin”.

“Nos reíamos porque no lo podíamos creer, después habrá que contrastarla y todo. Ya U de Chile solucionó sus problemas que le impedían fichar, temas netamente financiero. Hoy ya puede e incluso presentó un refuerzo”, agregó.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, Magallanes concluyó que “ahora, todos estábamos convencidos, por lo que menos lo que llegaba desde Chile, era que lo que se había ofrecido por Octario Rivero era 1,5 millones de dólares. Bueno, me dicen que la cifra que U de Chile había ofrecido a Barcelona no supera ni el medio millón. Es una cifra donde no te da ni para sentarte a conversar”.

¿Cuántos refuerzos lleva Universidad de Chile en este mercado?

De momento la U solo lleva fichados a Julián Alfaro, quien llegó proveniente desde Magallanes de la Primera B, y de Gonzalo Montes, que arribó desde Huachipato.

ver también Revelan el llamado de Manuel Mayo a Octavio Rivero en U de Chile: "Lo van a cerrar esta semana"

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

El próximo duelo amistoso de Universidad de Chile será ante Godoy Cruz este sábado 11 de enero a las 20:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Publicidad